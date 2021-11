É questa la torta morbidissima che fa sognare, si prepara in 20 minuti e sta facendo impazzire il Mondo

Sognare ad occhi aperti assaporando una prelibatezza sofficissima è possibile grazie a questa ricetta golosa e sfiziosa.

Tra le gioie della cucina, le torte fatte in casa fanno parte di quelle preparazioni che più fanno felici grandi e piccini. Accontentare i gusti e i desideri di amici e parenti non è facile, ma, talvolta, può bastare anche una semplicissima torta di mele, come questa, a mettere tutti d’accordo.

Come resistere al piacevole profumo che si propaga in tutta casa di dolci gustosi appena sfornati? É il caso di questa delicatissima torta al limone dal profumo e dal sapore eccezionale.

Consigliatissima anche questa curiosa torta diventata la star del web degli ultimi tempi. Tutti la vogliono e tutti la provano, ecco la torta originale che sembra un gomitolo di lana.

Questa sera, mostreremo una ricetta danese che in Italia è esplosa grazie al famosissimo pasticcere Ernst Knam in un noto programma televisivo. Una torta che sta ancora spopolando in rete e che tutti vogliono replicare.

Infatti, è questa la torta morbidissima che fa sognare, si prepara in 20 minuti e sta facendo impazzire il Mondo

Stiamo parlando della Dream Cake, ovvero un dolce tradizionale danese, leggermente modificato. Un dessert in cui cacao e cocco si uniscono alla perfezione. Di seguito tutto l’occorrente per una tortiera da 22 cm.

Ingredienti per la base

3 uova;

200 grammi di zucchero;

180 grammi di farina tipo 00;

40 grammi di cacao amaro;

50 grammi di cioccolato fondente;

150 millilitri di latte;

75 grammi di burro;

1 cucchiaino di vanillina;

mezza bustina di lievito per dolci.

Ingredienti per lo strato al cocco

200 grammi di zucchero di canna;

150 grammi di farina di cocco;

100 grammi di burro;

75 millilitri di latte;

1 pizzico di sale.

Procedimento

In una ciotola lavorare le uova con lo zucchero fino ad ottenere un composto spumoso. Successivamente, unire la farina, precedentemente setacciata, poi il cacao e mescolare per amalgamare gli ingredienti.

Unire poi, il cioccolato tritato finemente, il burro fuso e il latte. A questo punto versare anche la vanillina e il lievito. Mescolare con cura per qualche minuto. Per la base ci vorranno circa 15 minuti.

Per preparare lo strato di cocco, invece, ci vorranno 5 minuti. Bisognerà mescolare insieme la farina di cocco, lo zucchero di canna, il burro fuso e il latte. Mescolare e aggiungere anche un pizzico di sale (senza portare sul fuoco).

A questo punto, prendere una tortiera imburrata e infarinata e versare il composto al suo interno. Infornare e far cuocere in forno già caldo a 180° per mezz’ora. Una volta cotta la base, bisognerà solamente aggiungere il composto al cocco. Poi, infornare nuovamente per altri 10 minuti.

Il risultato sarà sorprendentemente morbido e goloso. Difatti, è questa la torta morbidissima che fa sognare, si prepara in 20 minuti e sta facendo impazzire il Mondo.