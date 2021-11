Prima di affrontare una giornata faticosa, mente e corpo richiedono la giusta dose di energia. Fare una colazione completa e sana è allora il miglior modo per ricaricare le batterie, concedendosi magari qualche coccola per il palato.

Prima di scoprire la quantità esatta di biscotti e cereali che si dovrebbero mangiare a colazione, vediamo perché questo pasto è fondamentale secondo la scienza.

Ecco spiegato perché tutti i pasti della giornata sono importantissimi

Molti pensano che saltare i pasti sia il metodo migliore per dimagrire e il primo a cui decidono di rinunciare è proprio la colazione. Non sanno, però, che in questo modo ottengono l’effetto contrario, perché il corpo si allarma e rallenta il dimagrimento.

Quindi, quella che si inizia a perdere non è massa grassa, bensì massa magra, e il metabolismo rallenta.

Invece che saltare i pasti, si possono mangiare porzioni più piccole di cibo più volte al giorno, circa ogni 3 o 4 ore.

Inoltre, è importante scegliere attentamente i cibi per introdurre meno calorie e grassi, ma più proteine e alimenti nutritivi vitali. In questo modo, non si passano ore con lo stomaco che brontola, ci si prende cura del corpo e si potrà controllare meglio il proprio peso.

Per un pranzo con pochissime calorie da portare al lavoro o in una gita fuori porta, ecco una ricetta invernale facile, veloce e sana. Inoltre, ricordiamo che anche certi tipi di cottura dei cibi aiutano a mangiare in modo sano. Per esempio, dovremmo usare di più questo modo di cucinare perché aiuterebbe ad abbassare il colesterolo senza rinunciare al buon cibo.

Ma ora vediamo cosa dice la scienza su quanto bisognerebbe mangiare a colazione.

Svelata dalla scienza la quantità di biscotti e cereali che bisognerebbe mangiare ogni giorno a colazione

Secondo la Società italiana di Nutrizione Umana, ogni giorno bisognerebbe assumere circa 30 grammi di tutti quegli alimenti sostituti del pane, cereali per la prima colazione e biscotti.

Questa quantità corrisponde indicativamente a 1 pacchetto di cracker o grissini, 1 frisella, 3-4 tarallini, 3-4 fette biscottate, 3-8 cucchiai di cereali per la colazione, a seconda dei tipi e 2-5 biscotti, a seconda dei tipi. Quindi, ecco svelata dalla scienza la quantità di biscotti e cereali che bisognerebbe mangiare ogni giorno a colazione.

Per chi non vuole rinunciare alla brioche, la porzione standard è di 50 grammi. Tenere presente che il peso può variare perché i croissant farciti pesano di più, circa 70 grammi, mentre le merendine confezionate di meno, circa 40.

