Teniamo gli occhi e le orecchie aperte perché quest’estate tornerà sul nostro territorio questo animale che secondo la leggenda porta morte e pestilenza.

Le superstizioni sugli animali si sprecano: dalle coccinelle porta-fortuna ai gatti neri forieri di sventure, sono molte le leggende nate intorno agli animali. Ma ce n’è uno in particolare associato sin dall’antichità con la morte, la pestilenza e un triste destino. Si tratta di un animale estremamente insolito, che arriva sul nostro territorio generalmente solo d’estate, e che emette un verso molto particolare.

Un temuto simbolo di morte

Ma di quale animale stiamo parlando? Della temutissima falena testa di morto. La falena testa di morto (Acherontia atropos), è un insetto con alcune caratteristiche estremamente interessanti. La prima e più particolare è appunto la testa di morto. Queste falene hanno infatti sul dorso una macchia chiara che assomiglia moltissimo a un teschio, ed è questo simbolo che le ha rese simboli universali di morte e sventura. Ma non solo, questa falena ha una caratteristica assolutamente unica tra tutte le falene e tutte le farfalle, che non si trova in nessun’altra specie.

È l’unica falena a emettere un verso

Teniamo gli occhi e le orecchie aperte perché quest’estate tornerà sul nostro territorio questo stranissimo animale che secondo la leggenda porta morte e pestilenza. Ma perché anche le orecchie? Ebbene, la falena testa di morto ha la caratteristica unica di emettere un verso quando si sente minacciata. Si tratta di un verso che assomiglia allo squittio di un topo, molto insolito nel regno degli insetti.

Ma attenzione, naturalmente la falena testa di morto è assolutamente innocua e non è in alcun modo pericolosa per gli esseri umani. Anzi, si tratta di una specie sempre più minacciata da insetticidi e inquinamento luminoso. Se la vediamo, dobbiamo considerarci fortunati: vuol dire che viviamo in un ambiente pulito.

