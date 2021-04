Tra i molti insetti benefici che sono i benvenuti nei nostri giardini ci sono senza dubbio le lucciole. Tutti subiscono il magico fascino delle lucciole nelle notti di primavera e di estate.

Questi insetti sanno trasformare i nostri giardini in veri palcoscenici in cui si esibiscono in straordinari giochi di luce.

Purtroppo, negli ultimi decenni questi insetti sono andati diminuendo, e oggi sono quasi scomparsi in molte zone.

Ma se abbiamo la fortuna di vivere in un luogo non completamente cementificato, è possibile che vicino alla nostra casa ci siano ancora delle lucciole, e possiamo invitarle a trasferirsi nel nostro giardino.

È semplicissimo il trucco per attirare le lucciole in giardino e regalarci un magico spettacolo della natura. Ecco come.

Lasciamo l’erba alta in un angolo di giardino

Le lucciole amano gli ambienti puliti e privi di diserbanti e ovviamente insetticidi. Se vogliamo ospitare le lucciole nel nostro prato, è meglio non fare uso di questi prodotti.

Ma ciò non basta. L’ambiente ideale per le lucciole è umido e con presenza di erba alta.

Grazie a ciò, è semplicissimo il trucco per attirare le lucciole in giardino e regalarci un magico spettacolo della natura: basta lasciare parte del prato incolta.

Quando tagliamo il prato, proviamo a non toccare un angolo del giardino e a lasciare che l’erba cresca. Possiamo anche mettere dei sottovasi con dell’acqua per creare un ambiente più umido.

Un altro trucco per attirare le lucciole consiste nell’ospitare delle piante che questi insetti amano. Vediamo quali.

Coltiviamo piante fiorifere

Le lucciole sono coleotteri, e come la maggior parte dei coleotteri amano le piante fiorifere, che sono generalmente molto comuni nei prati lasciati incolti. Per esempio, sono attirate dal tarassaco, dalla lavanda, dalle margherite, dal gelsomino, e altri fiori spontanei.

Un altro trucco per rendere il nostro giardino gradito alle lucciole è quello di non esagerare con l’illuminazione artificiale. Se vogliamo goderci lo spettacolo di luci della natura, dobbiamo spegnere le luci elettriche.

