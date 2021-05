Ecco la ricetta del cocktail più fresco e colorato dell’estate. Tutti i consigli per fare il famoso punch americano

Il punch americano è probabilmente uno dei cocktails più famosi al mondo. Non solo perché è bevuto in tutti gli Stati Uniti ma soprattutto perché praticamente onnipresente in ogni film o serie TV americana degli anni ’90. La scena della tipica festa americana in cui tutti bevono una strana bevanda rossa da una ciotola è ormai nell’immaginario collettivo.

Visto e rivisto centinaia di volte nei film americani, questo cocktail in realtà non ha avuto finora una particolare diffusione nel nostro paese. Eppure questo mix leggero e dal gusto fruttato ha un sapore buonissimo e si candida a diventare uno dei cocktail più gettonati della prossima estate.

Anche se non si direbbe, pare che l’origine del cocktail risalga addirittura al 1500. Nella sua versione originale andrebbe servito caldo ma, con l’estate alle porte, probabilmente è meglio berlo con ghiaccio!

Ecco la ricetta del cocktail più fresco e colorato dell’estate

Del punch esistono diverse versioni, alcoliche ed analcoliche.

Per preparare 1 litro di punch nella versione alcolica sono necessari:

2 arance o 250ml di succo d’arancia (in alternativa va bene anche un altro succo);

300ml di Aperol (esistono delle varianti che prevedono rum o brandy nelle stesse quantità);

200g di zucchero;

450ml di acqua naturale;

una stecca di cannella.

Innanzitutto bisogna scaldare l’acqua a fuoco lento e sciogliervi dentro lo zucchero. Nel frattempo, in una ciotola bisogna miscelare l’Aperol con il succo d’arancia (o le 2 arance spremute). Una volta sciolto lo zucchero basterà solo versare questo sciroppo nella ciotola, mescolare bene ed aggiungere la stecca di cannella intera. Se si utilizzano le arance fresche, l’aggiunta delle scorze darà una nota aromatica molto gradevole.

Quando il punch non è bevuto caldo, si consiglia di lasciarlo riposare qualche ora o anche un giorno intero.

Una variante alla ricetta del cocktail più fresco e colorato dell’estate è quella analcolica. Basterà semplicemente sostituire l’ingrediente alcolico con del succo di mirtillo o di mela. Anche i bambini lo ameranno!