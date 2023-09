Ricette sfiziose ed economia domestica: ecco come cucinare piatti ottimi per pranzo o cena con una spesa minima

Dubbi sulla cena? Presto risolti con queste idee low cost per piatti unici, primi o secondi da riciclare anche il giorno dopo.

Capita a tutti di essere ancora in ufficio e di pensare già a cosa si potrebbe cucinare una volta rientrati a casa.

Del resto, non sempre si ha tutto in frigorifero e quindi è necessario fare mente locale per ipotizzare un eventuale salto al supermercato.

Attenzione però a non farsi prendere la mano vedendo le offerte in frigo o negli scaffali.

Da questo punto di vista, nel limite del possibile, sarebbe meglio evitare questo step così da risparmiare tempo e soldi.

In effetti, non mancano ricette golose che si possono cucinare anche semplicemente con gli avanzi del frigorifero e della dispensa.

Tutto quello che bisogna fare è conciliare ricette sfiziose ed economia domestica: ecco come cucinare piatti ottimi con ingredienti semplici ed economici.

Esplosione di bontà in pochi minuti

Anche se la torta salata con avanzi di salumi, formaggi o verdure è sempre una buona soluzione, è bene valutare anche altre opzioni.

Pur usando pochi ingredienti puoi preparare primi o secondi piatti, anche di pesce o carne, molto ghiotti.

Un esempio sono i tramezzini di carne, pronti in meno di mezz’ora e decisamente low cost.

Si fanno con il petto di pollo, meno caro rispetto ad altri tipi di carne, da arricchire con avanzi di prosciutto e formaggio.

Bastano questi 3 ingredienti per realizzare la farcia di una sfiziosissima piadina per la cena dell’ultimo minuto.

Oppure potresti preparare un piatto unico come pollo e peperoni, che non ti ruba più di 15 minuti.

Con tonno sott’olio, acciughe, pomodori, prezzemolo e una spolverata di pecorino puoi condire una pasta improvvisata.

In alternativa, prova gli spaghetti alla carrettiera: ti occorrono solamente pecorino, prezzemolo, aglio e peperoncino.

Ricette sfiziose ed economia domestica: ecco come cucinare piatti ottimi senza fare fatica

Intanto che sono ancora di stagione, poi, non lasciarti sfuggire l’occasione di preparare una pasta con le zucchine.

Perfette peraltro anche come ripieno della focaccia in padella, accompagnate da scamorza e basilico.

A tal proposito, hai mai sentito parlare del risotto al basilico? Fresco e delicato, l’ideale per una cena leggera ma gustosa.

Cambiando totalmente genere, ci credi che in soli 10 minuti puoi servire una deliziosa pizza rivisitata?

Niente impasto e lievitazione: la base è infatti costituita da una serie di fettine sottili di patata disposte a raggiera.

Viene poi condita con passata di pomodoro, mozzarella, prosciutto crudo, formaggio e uovo.

E non è finita perché a differenza della pizza classica questa cuoce direttamente in padella.