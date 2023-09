Temptation Island, quanti soldi guadagnano i concorrenti del programma condotto da Fabrizio Bisciglia e come partecipare

Il reality made in Italy prodotto da Maria De Filippi, tiene banco con i suoi intrighi amorosi e i suoi protagonisti da ormai 18 anni sulle reti Mediaset e appasiona molto il grande pubblico della televisione. Vediamo a quanti soldi ammonta il cachet dei concorrenti.

Temptation Island è la versione italiana di un format olandese, poi acquisito e venduto dal colosso Endemol in diversi Paesi. In Italia, lo conosciamo come adattamento della casa di produzione Fascino PGT, creata da Maria De Filippi. In effetti, lo stile e i contenuti non si discostano molto dalle altre trasmissioni ideate dalle regina indiscussa della televisione italiana. Tra intrighi amorosi, gelosie e prove di fedeltà al chiaro di luna, lo spettatore ogni tanto si fa delle domande un tantino più prosaiche.

Ovvero, a Tempation Island, quanti soldi guadagnano i concorrenti del programma? Le coppie resteranno unite anche a riflettori spenti? È possibile partecipare alla trasmissione? Quanto sono reali le loro storie e quanto contribuisce la scrittura televisiva per renderle tali? Di quest’ultimo dettaglio non si può avere una reale contezza. I parametri attribuiti alla realtà dei fatti, ad oggi, sono più soggettivi che mai, soprattutto in ambito televisivo. Ma il lauto cachet dei protagonisti, che, bontà loro, percepiscono flirtando o litigando su spiagge incantevoli e location da sogno, invece, è un dato più che oggettivo.

Temptation Island, chi sono le coppie di quest’anno? Stanno ancora insieme?

Anche quest’anno Temptation Island ha messo alla prova le coppie più granitiche. I concorrenti sono stati messi nelle condizioni di fare i conti con sé stessi e con il partner, per comprendere alla fine se il rapporto era autentico oppure no. L’edizione del 2023 ha visto in campo:

Manu e Isabella: sono ancora fidanzati;

Gabriela e Giuseppe: sono ancora fidanzati;

Alessia e Davide: la situazione è poco chiara;

Daniele e Vittoria: separati;

Ale e Federico: separati;

Francesca e Manuel: separati;

Perla e Mirko: separati, lui si consola e inizia una relazione con Greta;

Temptation Island, quanti soldi vengono pagate le coppie per partecipare al programma?

Secondo le stime del sito Dagospia e le voci che si aggirano nei corridoi Mediaset, non parliamo di cifre sconvolgenti. Per partecipare a Temptation Island , ogni coppia verrebbe retribuita una cifra compresa tra i 1800 e 2.600 euro, comprensivi dei 21 giorni complessivi di riprese. Il conduttore, Filippo Bisciglia, invece, percepisce un cachet che si aggira intorno alle 50.000 euro per tutta la stagione.

Come si fa per partecipare alla trasmissione?

Per partecipare a Temptation Island, è sufficiente compilare un form online nella sezione casting del sito WittyTv, oppure chiamare il numero 063721721. Tra i requisiti richiesti, il poter dimostrare di essere una coppia consolidata, fotografie e profili social da valutare. Inoltre, bisogna rientrare in una fascia d’età compresa tra 20 e 35 anni. Non sono ammesse coppie con figli.

Lettura consigliata

Chi dovrebbe stipulare un’assicurazione questa settimana e per quale motivo? Imprevisto, furto, incendio, danni del maltempo? I tarocchi rispondono