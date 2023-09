La BCE settimana scorsa ha alzato i tassi e ora è attesa la FED. Cosa farà? Non dovrebbe alzarli ma meglio attendere la riunione e la decisione del 20 settembre. Continuiamo a ritenere comunque, confortati dai dati predittivi e contingenti, che il rialzo dei tassi per il momento non ha sortito effetti recessivi bensì dovrebbe portare a un soft landing (atterraggio morbido dell’economia). Ora nel breve, mercati azionari verso nuovi ribassi?

I setup e le nostre preoccupazioni

Già da inizio agosto, quando è iniziato il ribasso come nostra previsione, ci siamo posti la domanda se anche stavolta l’alternanza fra i setup rossi avrebbe funzionato. Questa presenta negli ultimi 20 anni un'”efficacia statistica del 70% circa”. Cosa significa alteranza? Che se ad una data si arriva con un massimo, alla successuva si dovrebbe arrivare con un minimo? Quindi, al 30 novembre si arriverà con un minimo? Il ribasso iniziato ad agosto durerà fino a questa data?

Potrebbe essere. Al momento diversi oscillatori continuano ad alternare di giorno in giorno il loro segnale, impendendo di avere già una “visione nitida” fino a quella data. Attenderemo sviluppi in merito.

Mercati azionari verso nuovi ribassi? I livelli da monitorare

Alla chiusura della seduta del 14 settembre abbiamo letto i seguenti prezzi sui listini analizzati:

Dax Future

16.058

Eurostoxx Future

4.325

Ftse Mib Future

28.942

S&P500

4.450,32.

Nuovi rimbalzi solo se le chiusure di seduta odierne (quelle del 18 settembre) saranno superiori a:

Dax Future

16.011

Eurostoxx Future

4.311

Ftse Mib Future

28.880

S&P500

4.498.

Il quadro tecnico inizia ad indebolirsi e le divergenze positive degli ultimi giorni continuano ad affievolirsi. Oggi la giornata è iniziata e continua con un ribasso, vedremo cosa accadrà domani ma iniziamo a essere pessimisti, e di non poco. Se si confermerà un trend ribassista si potrebbe scendere in poche settimane del 5/7%.

Lettura consigliata

Ecco quanto costa la rata di un mutuo 90.000 euro a tasso variabile dopo l’aumento dei tassi d‘interesse del 14 settembre