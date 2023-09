Chi dovrebbe stipulare un’assicurazione questa settimana e per quale motivo? Imprevisto, furto, incendio, danni del maltempo? I tarocchi rispondono

Il meteo preannuncia uragani e tempeste e molto spesso una disattenzione viene pagata cara: chi può modificare il fato? Gli eventi catastrofici possono essere evitati? Non sempre, ma interrogare i tarocchi può essere un buon modo per prevenire i guai e assicurare il proprio futuro

Al mondo esistono persone in grado di tramandare esperienze terribili, perché purtroppo le han vissute sulla propria pelle. Chi è stato vittima di un furto in casa, o di un incidente domestico, chi ha perso tutto in un terremoto o in un incendio, ha sperimentato disperazione e senso di impotenza. Purtroppo, a volte, siamo vittime di accadimenti che si sono presentati come inevitabili. Per questo motivo, molti si rivolgono alle compagnie assicurative.

Chi dovrebbe stipulare un’assicurazione questa settimana, secondo i Tarocchi, e per quale ragione? Mentre alcune polizze, anche per motivi professionali, sono obbligatorie, altri decidono semplicemente di vivere il sopraggiungere dell’anzianità in modo più rilassato e sereno. Non siamo tutti uguali. Anche per i più fatalisti e per chi, invece, preferisce vivere il brivido dell’imprevisto, riconoscersi in uno di questi profili può essere utile. Che spesso il destino sia inevitabile è un fatto, ma farsi trovare preparati è sempre un buon modo per reagire in modo rapido e corretto.

Chi dovrebbe stipulare un’assicurazione questa settimana? È un furto, secondo i Tarocchi

L’imprevisto, in questa stesura generale, individua una coppia. Il furto viene perpetrato entro le mura domestiche (Asso di Denari) ai danni di una Regina di Coppe, donna del segno dell’acqua (Scorpione, Pesci, Cancro), tra i 25 e i 50 anni. Il 4 di Denari e l’8 di Coppe ci parlano di un allontanamento e forse di una distrazione. Sarà lei, purtroppo, a scoprire la casa messa a soqquadro dai ladri. Il Re di Denari è l’uomo impegnato, il marito, ma anche la persona del segno della Terra (Capricorno, Toro, Vergine) il quale sopraggiunge in un secondo momento. Del ladro sappiamo che è un Cavaliere di Bastoni, forse proveniente da un altro Paese, che ha agito da solo e con estrema rapidità (8 di Bastoni) per poi rifugiarsi, in un primo momento, non lontano dalla casa.

Chi dovrebbe stipularla

La persona che emerge da questa stesa di tarocchi, dovrebbe far attenzione ai danni della carrozzeria. Può far sorridere, ma molto spesso l’Arcano Maggiore del Carro parla proprio della nostra.. automobile! L’ipotesi è rafforzata anche dal fatto che quest’uomo per lavorare è costretto a spostarsi molto (6 di Denari, Cavaliere di Bastoni). Non ci è dato di sapere quale sia il suo mestiere.

Ma si tratta di qualcuno che, se fosse messo nelle condizioni di non raggiungere un tal luogo o una tale persona, potrebbe perdere molti soldi (Appeso, 5 di Denari). La persona in questione può avere un’età compresa tra i 30 e i 50 anni, ed è un re di Denari, quindi un uomo in carriera, forse sposato, rappresentato da un segno di terra (Capricorno, Vergine. Toro). Questa persona dovrebbe verificare che la sua assicurazione possa coprire anche gli eventi più estremi, come grandinate di proporzioni colossali.

