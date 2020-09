In questi giorni si sta molto discutendo della nuova Tax Credit Pos. Confesercenti ha svolto una simulazione per capire il vantaggio per le imprese. Con la Tax Credit Pos il beneficio è di 35 euro al mese facendo un calcolo rispetto ad un’attività che fattura 200mila euro all’anno. Moltiplicando per dodici mesi l’azienda ha un vantaggio fiscale di 429 euro.

Cifra troppo bassa?

Cifra troppo bassa? A parere dell’associazione dei commercianti è così. Confesercenti ritiene che questo beneficio sia eroso dai costi burocratici. Qui entra in gioco un costo ulteriore. Le imprese per accedere alla Tax Credit devono sobbarcarsi una spesa che arriva fino a 200 euro all’anno. Ma di cosa si tratta? Un professionista per presentare ogni mese un modulo F24 ha un onorario di questo valore.

Le imprese spendono 1.430 euro di commissioni sui pagamenti elettronici. Senza contare gli altri costi aggiuntivi dovuti dall’installazione e all’utilizzo del Pos e della linea telefonica dedicata. Il credito di imposta per le commissioni da strumenti di pagamento elettronici ha dunque un altro rovescio della medaglia.

L’introduzione

Il Decreto Legge Fiscale ha introdotto questa misura dal primo luglio. Pochi giorni fa l’Agenzia delle Entrate ha anche assegnato il codice tributo per accedere al credito di imposta.

Quanto vale il beneficio

Le aziende hanno un beneficio del 30% sulle commissioni per le transazioni mediante carte di credito, di debito o prepagate. Il Governo ha introdotto questa misura per alleviare la sofferenza economica delle piccole e medie imprese. Possono accedere i piccoli esercenti che non hanno conseguito ricavi superiori a 400mila euro.

Cosa chiede Confesercenti

Mauro Bussoni, segretario generale Confesercenti ha chiesto ad alta voce di alzare la percentuale coperta dal beneficio. Inoltre nel contempo spinge per abbassare le commissioni applicate a carte e bancomat. Confesercenti suggerisce di promuovere competizione tra carte di credito e di debito, aprendo a nuovi sistemi di pagamento tecnologicamente più evoluti. Effettivamente con la Tax Credit Pos il beneficio è di 35 euro al mese, una miseria rispetto agli altri costi che si vanno ad aggiungere.