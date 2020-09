Questo suono influenza la tutta la tua giornata, scopri come!

Un piccolo ma interessante nuovo studio suggerisce che la suoneria della sveglia può influire su quanto si è attivi al mattino. Uno studio della Royal Melbourne Institute of Technology ha scoperto una correlazione tra i tempi di reazione al mattino e la suoneria della sveglia.

Un particolare tipo di suoneria della propria sveglia può renderci decisamente più attivi al mattino.

Questa ricerca può essere utile per tutti coloro che hanno bisogno di ottenere il massimo rendimento subito dopo il risveglio!

Lo studio

Uno studio della Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT) ha scoperto che una sveglia melodica può migliorare i livelli di allerta al mattino. Al contrario, le suonerie più aggressive sono legate all’aumento dei livelli di “stordimento” mattutino. La scoperta potrebbe aiutare tutti coloro che hanno bisogno di ottenere il massimo rendimento subito dopo il risveglio, come le persone che svolgono dei lavori su turni. “La suoneria scelta può avere importanti ramificazioni”, ha detto il dottor Stuart McFarlane, ricercatore del RMIT e autore principale dello studio.

“Si potrebbe supporre che un classico ‘beep beep’ possa migliorare la prontezza di reazione. Tuttavia, i nostri dati hanno rivelato che le sveglie melodiche possono essere l’elemento chiave”. Per lo studio, 50 partecipanti hanno riportato il tipo di suono che hanno usato per svegliarsi, così come il loro livello di allerta al risveglio e durante la giornata. I risultati sono stati utilizzati per comprendere i modi in cui un suono scelto per la sveglia può influire sulla sensazione di “intontimento”. Secondo la ricerca, le persone che hanno impostato una suoneria melodica hanno sperimentato un’inerzia del sonno significativamente minore.

“Se non ci si sveglia correttamente, le prestazioni lavorative possono essere compromesse per periodi fino a quattro ore. Questo è stato collegato a incidenti gravi”, ha spiegato il dottor McFarlane. “Tuttavia, sono necessarie ulteriori ricerche per capire meglio la precisa combinazione di melodia e ritmo di maggiore efficacia. Questo è particolarmente importante per le persone che lavorano in situazioni pericolose poco dopo il risveglio, come i vigili del fuoco o i piloti, ma anche per chiunque debba essere rapidamente vigile, come chi lavora in ospedale“.

“Questo studio è importante, poiché anche gli astronauti della NASA riferiscono che l’inerzia del sonno influisce sulle loro prestazioni sulla Stazione Spaziale Internazionale. Un duro ‘beep beep’ può disturbare o confondere la nostra attività cerebrale al risveglio. Al contrario, una melodia può aiutarci a passare a uno stato di veglia più efficace”, ha commentato il professor Adrian Dyer, coautore dello studio.