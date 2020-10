Avete mai sentito parlare di tecnologia applicata al tatuaggio? In pochi minuti vi sveliamo, cosa sta facendo un team di ricercatori della Pennsylvania State University. Questo gruppo ha progettato tatuaggi con sensori per sapere come stiamo. Avete letto bene, questi sensori permettono di monitorare la condizione fisica del tatuato. In particolare, la persona ha il monitoraggio della temperatura corporea, l’ossigenazione sanguigna e il battito cardiaco.

I nostri parametri vitali vengono monitorati grazie a questa tecnologia applicata al tattoo. Lo studio, pubblicato su ACS Applied Materials & Interfaces si spinge oltre. In effetti si legge che questi sensori hanno la possibilità di rilevare i sintomi del Covid 19. L’istituto di ricerca americano spiega, anche con novizia di particolari, come vengono applicati questi sensori.

Sensori sulla pelle

I ricercatori si sono resi conto che applicare questi sensori attraverso la sinterizzazione non è possibile perché richiede alte temperature, non compatibili con la pelle. Per ovviare a ciò, i ricercatori hanno provato a inserire uno strato ausiliario di nanoparticelle. In effetti, con questo materiale la pelle non si danneggia e il materiale si sinterizza a una temperatura più bassa.

Huanyu Cheng, capo dello studio ha detto che il sensore è anche ecologico e può essere rimosso con una semplice doccia calda. L’applicazione sulla pelle è semplice: basta utilizzare un phon ad aria fredda per asciugare l’acqua utilizzata come solvente nell’inchiostro.

La tecnologia fa passi da gigante

Ormai non ci meravigliamo di nulla. La tecnologia ha portato anche altre novità e sta stravolgendo la nostra vita. Questa tecnologia è chiamata weareable. Lo staff di ProiezionidiBorsa ci aiuta a capire di cosa si tratta. Parliamo di quei dispositivi elettronici che si indossano al polso.

Questi apparecchi, tramite collegamenti tradizionali, wi fi e bluetooth, notificano i dati allo smartphone. In effetti, molti di noi già utilizzano questa tecnologia ma non lo sanno. I prodotti più famosi weareable restano i braccialetti da polso. In particolare nel campo medico, questi braccialetti stanno diventando un valido alleato. Infatti aiutano a monitorare la condizione fisica di chi lo indossa. Se tutto andrà per il verso giusto, avremo tatuaggi con sensori per sapere come stiamo.