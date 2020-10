In molti portano avanti una pratica che da tempo viene additata. Ossia, quella di appartarsi con il proprio partner in auto per cercare dell’intimità. Scelta come luogo soprattutto da chi non dispone di un appartamento libero o non può permettersi una camera d’hotel, questa pratica è molto diffusa da diversi anni. E lo è ancora oggi. Solitamente i luoghi prescelti sono al di fuori del centro urbano. Ma questo non ne limita le sanzioni. Infatti, si prevedono multe altissime per tutti coloro che compiranno questo gesto nella propria auto.

Compiere questo gesto è reato?

Partiamo da questo presupposto. E sentiamo cosa ha da dirci l’Avv. Angelo Greco. Questa condotta, un tempo, era considerata reato minore. Oggigiorno, invece, le cose stanno diversamente. Infatti, questa pratica non è più reato. Ma si considera solo come illecito amministrativo. Dunque, con multe altissime per tutti coloro che compiranno questo gesto nella propria auto. A imporre la sanzione, in questo caso, è la Prefettura, che si basa sul verbale dei carabinieri.

Rapporto con il partner nella propria automobile, ecco cosa si rischia

L’articolo 527 del Codice penale regola gli atti osceni in luogo pubblico. In questo caso, compiere un rapporto in automobile non è più considerato reato. È doveroso specificare quindi che, qualora si venisse multati, la fedina penale rimarrebbe pulita. Diventa reato, però, se questo rapporto si consuma in luoghi che possono essere frequentati da minori. Quindi, ad esempio, davanti a una scuola.

Le sanzioni oscillano tra i 5.000 e i 30.000 euro. Ovviamente, l’importo della multa si stabilisce in base alla gravità dell’atto commesso, al luogo e al momento in cui è avvenuto. La sanzione è valida per entrambe le persone coinvolte. Dunque, non ve ne sarà solo una, bensì due. La multa viene fatta quando questo gesto viene perpetrato in un luogo pubblico, che espone le persone coinvolte agli occhi degli altri cittadini.