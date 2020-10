La situazione nel mondo sta nuovamente peggiorando. Ci stiamo trovando di nuovo ad affrontare un’emergenza che a volte sembra essere più grande di noi. E sentirsi abbattuti e tristi in questo periodo è la cosa più normale che possa accadere. Insomma, ci troviamo in una situazione che non possiamo controllare. E possiamo solo fare del nostro meglio per non farla peggiorare. Ma al tempo stesso i sentimenti negativi si impossessano di noi. La buona notizia è che possiamo iniziarli a combattere già a tavola. Perciò, per combattere la tristezza, prova questo cibo miracoloso. Non te ne pentirai!

La tristezza si inizia a scacciare a tavola

Sappiamo tutti quanto il cibo possa aiutarci nei momenti di sconforto. Ma molti di noi, quando si sentono giù di morale, si buttano direttamente sul cioccolato. E siamo tutti convinti possa renderci più allegri di qualsiasi altro cibo esistenti. La realtà, però, sembra essere un’altra. A dircelo uno studio condotto in occasione del Consorzio di Tutela Bresaola della Valtellina IGP, e supportato Michelangelo Giampietro, medico specialista in Scienza dell’Alimentazione e in Medicina dello Sport.

Ecco il cibo che scaccia via ogni sorta di tristezza

Il cibo di cui parlano i ricercatori è proprio la bresaola. Questo salume molto magro, è ricchissimo di proteine e sali minerali. Ma queste sono informazioni che tutti, bene o male, conoscevamo già. La novità sta nel fatto che i ricercatori hanno scoperto che la bresaola contiene diversi nutrienti. Questi stimolano la serotonina nel nostro cervello, assieme a endorfina e dopamina. Dunque, tutti gli ormoni del buonumore!

Inoltre, per apprezzarla al meglio, ti basterà sapere come servirla a tavola. Per esempio, un piatto a base di bresaola, rucola e scaglie di parmigiano è l’idea perfetta in una giornata storta.

E allora, per combattere la tristezza, prova questo cibo miracoloso! Lo dice la scienza, quindi fidiamoci!