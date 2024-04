La situazione relativa ai tassi di interesse fissati dalle Banche centrali continua a far parlare gli analisti e gli investitori di tutto il Mondo. Infatti, dovrebbe essere sempre più vicino il momento degli attesi tagli. Ricordiamo che nello scorso anno i tassi di interesse sono stati alzati notevolmente e a più riprese. In un primo momento si riteneva che i primi tagli sarebbero avvenuti a marzo-aprile ma quest’ipotesi sembra ormai naufragata. Che cosa dobbiamo dunque aspettarci dalla riunione della BCE che avverrà a breve, cioè in data 11 aprile? C’è possibilità che i tassi di interesse vengano tagliati in anticipo rispetto alle previsioni degli analisti?

Ci sono poche vere certezze relative alla situazione dei tassi di interesse e una di queste è che non avverranno fin quando le Banche centrali non rileveranno dati più incoraggianti sull’inflazione.

Nelle ultime riunioni, la BCE ha lasciato i tassi invariati e cioè al 4,50% sulle operazioni di rifinanziamento principali, al 4,75% sulle operazioni di rifinanziamento marginale e al 4,00% sui depositi. Sono i più elevati che ci siano mai stati nella storia dell’euro. Anche la FED e la BoE stanno adottando un atteggiamento attendista e si ritiene che la prima a tagliare, quando giungerà il momento, sarà proprio la Banca europea.

Tassi di interesse BCE, cosa aspettarsi dalla riunione dell’11 aprile

Molto probabilmente, la riunione dell’11 aprile non porterà altre novità in proposito. Infatti, gli analisti si aspettano che il primo taglio dei tassi avverrà nel mese di giugno. Il motivo? Come dichiarato dalla portavoce della Banca centrale, il Consiglio necessita di valutare i dati sui salari. Questi ultimi saranno disponibili soltanto a maggio. Inoltre, l’inflazione ha ormai raggiunto un livello più vicino al target di equilibrio fissato dalle Banche centrali (il 2%), attestandosi al 2,4% nell’Eurozona, almeno stando ai dati relativi al mese di marzo.

Il primo taglio potrebbe essere di 25 punti base, almeno secondo le previsioni della maggior parte degli analisti. Se tutto andasse come previsto e i dati continuassero ad essere incoraggianti, seguirebbero altri tre tagli entro la fine dell’anno corrente.

Quando si riunirà nuovamente il Consiglio della Banca europea

La prossima riunione avverrà il 6 giugno, una settimana prima di quella della Federal Reserve e due settimane prima rispetto a quella della Bank of England. Ecco anche perché i tassi di interesse BCE potrebbero essere tagliati prima di quelli delle altre Banche.

