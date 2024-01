2 motivi per investire nelle obbligazioni dei mercati emergenti secondo Pictet AM

Stai pensando di investire il tuo capitale in obbligazioni? Secondo gli esperti di Pictet AM, potrebbe essere particolarmente proficuo investire in quelle dei mercati emergenti. Scopriamo quali sono le motivazioni che spingono gli analisti ad affermare ciò.

L’obbligazione (o bond) è un titolo che dà all’investitore il diritto di ricevere il rimborso della somma versata e anche una cedola, cioè una remunerazione a titolo di interesse. La riscossione avviene al termine di un lasso di tempo ben definito.

Il bond può essere emesso da uno stato, da una banca o da una società oppure da un organismo sovranazionale.

Chi dovrebbe investire in bond?

Si tratta di un investimento molto conveniente per coloro che sono alla ricerca di un rendimento periodico e con rischi inferiori rispetto a quelli che comporta investire nel mercato azionario.

Chi vuole cominciare a investire in obbligazioni o già lo fa potrebbe starsi chiedendo su quali puntare. Gli analisti di Pictet AM sostengono che in questo momento potrebbe essere piuttosto redditizio investire nelle obbligazioni dei mercati emergenti. Scopriamo cosa li porta ad affermare ciò e su quali mercati in particolare sarebbe più opportuno puntare.

2 motivi per investire nelle obbligazioni dei mercati emergenti secondo gli analisti di Pictet AM

Secondo gli analisti di Pictet AM, potrebbe essere particolarmente conveniente investire nelle obbligazioni dei mercati emergenti ma in particolare in quelle dell’America Latina.

I motivi per fare ciò sarebbero ben due: il debito in valuta locale ha già beneficiato dei tagli dei tassi di interesse e inoltre le Banche centrali emergenti sarebbero meglio posizionate per sostenere la crescita con una politica monetaria più accomodante.

Quindi, ecco 2 motivi per investire nelle obbligazioni dei mercati emergenti e in particolare in quelle dell’America latina secondo gli esperti analisti di Pictet AM.

