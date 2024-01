Qual è il migliore approccio per investire sui mercati? Per alcuni l’analisi grafica e dei pattern di prezzo, per altri lo studio dei fondamentali. C’è una costante statistica che noi abbiamo riscontrato nelle serie storiche dal 1898 ad oggi ed è la seguente:

sui mercati si guadagna con una probabilità di circa l’80% in ottica di lungo termine (almeno 10 anni) diversificando sulle Borse mondiali in base al PIL. Investire nelle singole azioni potrebbe essere più rischioso in quanto queste potrebbero essere anche scorrelate dal mercato di riferimento. Fatta questa doverosa premessa, ora andremo a leggere alcuni consigli autorevoli per investire sui mercati che fanno parte di una teoria molto interessante elaborata ad inizio 900.

Chi è l’investitore intelligente?

Benjamin Graham sui mercati finanziari, nel suo libro “Security Analysis” (1934) e poi in “The Intelligent Investor” (1949), ha sostenuto che il mercato azionario è spesso influenzato da emozioni e speculazioni irrazionali di breve termine. Questi fatti creano opportunità per gli investitori razionali.

Tutto si basa su un personaggio il “Mr. Market”, rappresentante del mercato che offre quotidianamente prezzi per l’acquisto o la vendita di azioni. Graham suggerisce di trattare Mr. Market come un socio commerciale irrazionale piuttosto che seguire gli andamenti dei prezzi. Infatti, sono altri gli aspetti da controllare quando si investe.

L’analista promuove l’approccio value investing, incoraggiando gli investitori a cercare azioni sottostimate rispetto al loro reale valore intrinseco dando anche una certa importanza alla gestione del rischio, attraverso la diversificazione e la conservazione del margine di sicurezza. Quest’ultimo rappresenta il divario tra il prezzo di mercato e il valore intrinseco, fornendo una protezione agli investitori in caso di fluttuazioni avverse.

2 azioni a Wall Street applicando i consigli autorevoli per investire sui mercati

Vogliamo rimarcare il concetto espresso nella premessa di questo articolo. Anche chi scrive ritiene che i fondamentali siano importanti ma quello che più è importante è la diversificazione geografica. Investire sulle singole azioni anche se dai buoni fondamentali è sempre più rischioso che farlo sulle Borse mondiali in base al PIL!

In questi giorni le società americane stanno pubblicando le loro trimestrali e indicando il loro outlook per il futuro. Il 30 gennaio verranno pubblicate quelle di Alphabet C (GOOG) e Microsoft (MSFT). Quali sono i giudizi che gli analisti esprimono al momento su queste azioni?

Il sito Marketscreener riporta questi dati:

Alphabet C (GOOG), prezzo degli ultimi giorni intorno ai 146 dollari, giudizio medio (56 analisti) Buy con target a 157,39.

Microsoft (MSFT), prezzo degli ultimi giorni intorno ai 398 dollari, giudizio medio (55 analisti) Buy con target a 422,52.

Vedremo se questi giudizi si modificheranno o meno dopo la pubblicazione delle trimestrali di queste società.

