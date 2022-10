Fine anno fortunato per Ariete e 2 segni zodiacali sia in amore che sul lavoro

Si è ormai giunti alla metà di ottobre e questo spinge molti a guardarsi attorno studiando l’oroscopo per la fine dell’anno. Il 2022 è stato una anno particolare per molti segni zodiacali che hanno imparato a barcamenarsi tra i momenti negativi. La pandemia ha lasciato spazio ad altri problemi, specialmente economici, che potrebbero inficiare la serenità di molti. Tra i segni zodiacali protagonisti di novità interessanti ad ottobre troviamo Ariete, Gemelli ma anche Toro. Tuttavia, più che guardarsi indietro, è il momento per tirare le somme e sperare in un futuro positivo. Oggi si andranno a vedere le sorti di tre segni zodiacali che, secondo le stelle, vivranno dei bei momenti da qui alla fine dell’anno. Tra questi troviamo Ariete, Leone e Capricorno. In modo particolare il Leone riuscirà, finalmente, a chiudere in modo sereno questo 2022 turbolento.

Fine anno fortunato per Ariete e 2 segni zodiacali: Leone e Capricorno

Per i nati sotto il segno dell’Ariete i momenti di tensione non mancheranno da qui alla fine dell’anno. Tuttavia il 2023 si prospetta pieno di momenti interessanti e positivi. Infatti, dal punto di vista lavorativo, si apriranno nuove strade e opportunità da valutare con attenzione. Sia i dipendenti che gli autonomi, infatti, potranno contare sull’influsso positivo dei pianeti. Questo permetterà di concludere interessanti contratti oppure ottenere delle promozioni. Il punto di forza che, a volte, crea problema agli Ariete è il carattere esuberante e schietto. Essere sinceri è, sicuramente, una virtù che andrebbe esercitata con parsimonia. Non tutti sono pronti ad affermazioni sincere e dirette, molti potrebbero offendersi mortalmente. Specialmente tra amici o sul lavoro, meglio tenere a freno la lingua. Novembre sarà il mese dell’amore per l’Ariete che, finalmente, capirà come comportarsi, risolvendo una situazione non facile.

Leone

Il Leone ha vissuto momenti davvero complicati in questo 2022, sia sentimentalmente che sul lavoro. Le spese sono state molte e affrontarle ha comportato dei sacrifici non indifferenti. I sentimenti sono momentaneamente in standby in attesa di qualche novità. In molti hanno chiuso relazioni brevi o lunghe e il momento non è ancora propizio ad iniziarne altre. Meglio aspettare, la soluzione a certi enigmi arriverà presto. Chi vuole fare incontri prima della fine dell’anno deve imparare a scendere dal piedistallo. Per il Leone, infatti, è facile giudicare senza mezze misure e senza filtri ponendosi al di sopra degli altri. Questo, tuttavia, potrebbe provocare dei problemi relazionali. Il lavoro dovrebbe ricominciare a funzionare nei prossimi mesi, ma alcuni imprevisti potrebbero ancora farsi sentire. Il 2023 si aprirà con interessanti proposte e nuovi progetti da sviluppare.

Capricorno

Da ultimo il Capricorno che, finalmente, riuscirà a risolvere problemi che sembravano impossibili. Alcuni hanno deciso di gettarsi in una nuova avventura e aprire un’attività, mentre altri stanno ottenendo grandi soddisfazioni lavorative. Mercurio e Venere sono favorevoli al segno e questo comincerà a manifestarsi a novembre. Potrebbero, inoltre, formarsi nuove coppie, ma ci vorrà parecchia pazienza per riuscire ad affrontare le difficoltà. In modo particolare nel mese di dicembre potrebbero nascere interessanti storie d’amore che potrebbero rivelarsi durature e vincenti. Attenzione alle spese superflue che potrebbero intaccare eccessivamente il conto dando il via a discussioni in famiglia o nella coppia. Un fine anno fortunato per Ariete e 2 segni zodiacali tra cui il Capricorno.

