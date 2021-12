Se abbiamo poche idee a Natale su cosa regalare agli amici e siamo stufi del solito profumo o della solita bottiglia di vino una soluzione c’è. Non pensiamo nemmeno ai vestiti o ai viaggi, ma alle piante.

Ebbene sì, regalare una pianta è quella scelta che sottolinea che il nostro interesse verso la persona che la riceve è grande e forte. Naturalmente, non possiamo e non dobbiamo regalare una pianta qualsiasi, ma ce ne sono alcune specialmente indicate per questa cosa.

Azalea e un classico

Diciamolo subito. Se regaliamo ai nostri amici un’azalea gli facciamo un doppio regalo. In primo luogo parliamo del regalo stesso, ma il vero pensiero sta nel fatto che questa pianta è perfetta per l’appartamento. Addirittura, in questa stagione possiamo anche comprarne una già fiorita.

Se leggiamo bene la guida delle piante, scopriamo che riusciamo a tenerla fiorita anche per molto tempo e con pochissimo sforzo. Certo, ricordiamoci solo di conservarla in un luogo luminoso e molto fresco della casa, controllando che il terriccio sia sempre acido e un po’ umidiccio.

Altrimenti, regalare una Stella di Natale è quella scelta che aiuta anche le associazioni che la vendono.

Tanto amore e colore con queste meravigliose piante da regalare agli amici a Natale

Infine, possiamo puntare sulla tradizione geografica e culturale del nostro Paese e regalare un arbusto della macchia mediterranea. La salvia, infatti, oltre ad essere un’erba aromatica che usiamo tantissimo in cucina è anche una pianta che per molti rappresenta tanti valori e desideri.

Di sicuro simboleggia la forza e la longevità, dato che nasce e vive in luoghi molto aridi e difficili. Tra l’altro, il suo nome non è altro che una derivazione del verbo “salvare” e abbonda sia in colline rocciose sia nelle pianure. Resiste anche al gelo e si adatta a tanti climi diversi.

In alternativa, possiamo sempre pensare di fare un favore al nostro amico che sicuramente non ha pensato di prendere un bel centrotavola. Per Natale è d’obbligo ma non tutti se lo ricordano. Noi possiamo arrivare in aiuto offrendo un bel giacinto in fiore. Infatti, grazie a questa scelta gli daremo la possibilità di avere una tavola colorata e profumatissima. Dunque, tanto amore e colore con queste meravigliose piante da regalare agli amici a Natale.

Approfondimento

