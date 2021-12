Come si racconta, fu San Francesco d’Assisi il primo a ricreare la Natività a Greccio nel lontano 1223. Tra tutti gli eventi e gli episodi dei Vangeli, è proprio la nascita di Gesù quella più rappresentata nei dipinti e nella scultura. La tradizione di preparare il presepe è stata portata in scena da Eduardo De Filippo nella commedia “Natale in casa Cupiello”. In quasi ogni famiglia, soprattutto italiana, le statuette di Maria, Giuseppe e del Bambinello fanno bella mostra di sé in qualche angolo. Forse accanto c’è anche l’albero, addobbato di luci colorate, eppure il presepe mantiene intatto il suo fascino.

Tra i presepi più originali e strani al mondo ce ne sono alcuni molto belli da vedere in Italia

Molti presepi particolari ogni anno si preparano in ogni angolo del Mondo. Anche nel nostro Paese non mancano rappresentazioni originali. Varrà davvero la pena fare un salto nelle località che li ospitano per ammirarli. Scopriamone alcuni:

presepe di sale a Cervia. Il presepe di Cervia è formato da statue di sale poste su un’imbarcazione. Il colore bianco è davvero suggestivo; alla raffigurazione della Natività si aggiungeranno le statue dei re Magi il 6 di gennaio;

presepe sottomarino presso Amalfi. Questo presepe si trova nella Grotta dello Smeraldo di Conca dei Marini. L’idea è nata nel 1964 da un gruppo di persone che volevano ricordare i propri cari che erano morti in mare. Nel tempo le statue, poste sul fondo del mare, sono state sostituite due volte con altre di materiale più resistente;

presepe con le statue più alte d’Italia. A Cave, nel Lazio, è possibile visitare il presepe creato dallo scultore Lorenzo Ferri. Queste statue sono davvero impressionanti e affascinanti e vanno dai 2,30 ai 4 metri. Il presepe è ospitato nei locali di un ex convento presso il Municipio del paese, famoso anche per la sagra della castagna;

presepe di sabbia. A Jesolo in Piazza Trieste è possibile ammirare il presepe di sabbia fino al 6 febbraio del 2022. Dal 2002, infatti, artisti provenienti da tutto il Mondo si riuniscono per fare con la sabbia statue davvero belle ed emozionanti, raffiguranti i personaggi della Natività.

Ogni Regione, di certo, ha già allestito tanti presepi, piccoli, grandi, di materiali diversi e contenuti in oggetti particolari. Vederli renderà più magica l’atmosfera natalizia per grandi e bambini.

