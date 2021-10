Una nota azienda francese nel settore di bricolage e fai da te cerca numerosi profili per le loro sedi in Italia. Di spazio ce n’è per tutti, indipendentemente dall’età. Si va dai diplomati senza esperienza pregressa agli specialisti, perlopiù laureati in Architettura o Interior Design. Tantissime opportunità di lavoro per diplomati e laureati senza esperienza presso questa famosa azienda internazionale di bricolage di cui pochi sono a conoscenza.

Stiamo parlando di Leroy Merlin, società specializzata nei settori di edilizia, giardinaggio, arredo e, come già preannunciato, bricolage. Le offerte di lavoro disponibili vanno da contratto a tempo determinato e indeterminato full-time a quelli part-time, week-end, stage e tirocini.

I profili disponibili sono diversi, così come le sedi italiane in cui sono ricercati. Specifichiamo, a tal proposito, che l’azienda ad oggi conta più di 50 punti vendita in Italia, sparsi lungo il territorio. I candidati potranno disporre anche del solo diploma per qualificarsi ad alcuni dei profili disponibili. Tuttavia, non mancano offerte con turni di lavoro accessibili anche da studenti universitari.

Leroy Merlin è alla ricerca di consiglieri di vendita. I candidati dovranno essere diplomati a indirizzo tecnico professionale oppure laureati. Dovranno, inoltre, avere almeno 3 anni di esperienza pregressa in settori affini. Le sedi in cui sono ricercati si trovano in Emilia Romagna, Friuli, Lazio, Liguria , Piemonte, Lombardia, Toscana, Puglia e Veneto.

Fra i profili di lavoro disponibili per laureati in Architettura ed Interior Design e per Geometri risalta il venditore specialista. Requisito fondamentale è che il candidato abbia un’esperienza minima pari a 3 anni come venditore o progettista di interni. Sono ricercati in Campania, Lazio, Friuli, Marche, Puglia, Toscana, Sicilia, Veneto, Emilia Romagna e Lombardia.

Le opportunità per diplomati e studenti universitari

Non mancano opportunità per coloro che non hanno laurea, ma hanno diploma o frequentano un corso di studio universitario. A questi Leroy Merlin offre impieghi part time, stage e tirocini. È inoltre possibile, agli studenti prossimi alla laurea, preparare la propria tesi in collaborazione con la società francese. Per conoscere le offerte, le modalità di candidatura e i contatti afferenti, è possibile visitare la pagina dedicata “Lavora con noi” sul sito ufficiale dell’azienda.

