Al fine di avvicinare le persone sempre di più ad una mentalità ecosostenibile sono tante le iniziative intraprese dal Governo. Si pensi ad esempio al Superbonus, avente ad oggetto la detrazione al 110% su tutti gli interventi di miglioramento sia antisismico che energetico.

Anche le banche stanno cavalcando la nuova realtà ecosostenibile. Infatti, è a disposizione per i privati non solo il Superbonus ma anche un eccezionale mutuo agevolato dalla banca per il miglioramento energetico. In particolare, per favorire la diffusione di una cultura più vicina all’ambiente, tante banche stanno offrendo mutui con particolari agevolazioni per l’acquisto di immobili ecosostenibili. Infatti anche i mutui si fanno green. In particolare il mutuo green è finalizzato all’acquisto di un immobile ad alta efficienza energetica o di un immobile costruito in edilizia ecologica.

Oppure può interessare per chi vuole ristrutturare e riqualificare un’abitazione apportando un miglioramento dell’efficienza energetica. Gli istituti di credito pertanto offrono una serie di agevolazioni riguardanti soprattutto i tassi d’interesse. Ciò al fine di incoraggiare i clienti verso una forma di risparmio e di efficientamento energetico, creando condizioni più favorevoli e tassi più vantaggiosi.

Non solo il Superbonus ma anche un eccezionale mutuo agevolato dalla banca per il miglioramento energetico

I mutui green sono rivolti innanzitutto ai privati proprio per favorire quanti intendono acquistare una casa eco sostenibile o ristrutturarla per renderla tale. Inoltre molti istituti erogano prestiti anche per l’acquisto di elettrodomestici, mezzi di trasporto efficienti e per tutti i materiali totalmente ecologici.

Affinché la banca possa erogare un mutuo green è necessario produrre idonea documentazione. In particolare:

tutta la documentazione prevista per la richiesta dei mutui, ovvero il proprio documento di riconoscimento e quello attestante il proprio reddito;

nonché l’Attestazione di Prestazione Energetica o il preliminare di vendita che attesti che l’immobile da acquistare rientra nelle classi energetiche A e B.

L’Attestato di Prestazione Energetica, ovvero l’APE, è il documento mediante cui si accerta la classe energetica dell’immobile. La sua produzione è necessaria per le banche, al fine di qualificare il mutuo o il prestito come green.

Sono tante, quindi, le banche che offrono sul mercato tali tipi di mutui con varie e diverse agevolazioni. Tra queste si possono trovare vantaggi sull’applicazione di un tasso agevolato o servizi di consulenza ambientale gratuiti. Pertanto, se si è in cerca di casa o si intende iniziare una ristrutturazione, non resta che chiedere alla propria banca di fiducia.

Approfondimento

Per gli under 36 acquistare casa non è più un sogno, niente tasse e mutuo garantito al 100%