Il Governo ultimamente sta portando avanti una lunga serie di misure per la ripresa economica del Paese. Grazie anche all’aiuto dell’Unione Europea si sta cercando di dare un reale sostegno economico alle aziende e alle famiglie.

Una categoria di persone che si trova, però, davvero in sofferenza in questo periodo storico è composta dai giovani. Infatti, in Italia è noto come sia particolarmente alto il tasso di disoccupazione giovanile. Oltretutto, anche a causa della crisi pandemica, la situazione non riesce a migliorare. Tra le iniziative assunte dalle Autorità Pubbliche per risolvere questo grave problema collettivo c’è stata anche una recente e interessante iniziativa.

Tanti vantaggi economici e servizi per questa categoria di persone che si iscrive tramite SPID a questa nuova iniziativa sui portali del Governo

In particolare, il Ministero del Lavoro e il Dipartimento per le Politiche Giovani oltre al Servizio Civile Universale hanno stipulato una nuova convenzione. Questa serve ad aderire al Programma “Carta Giovani Nazionale”. Il Ministero per le Politiche Giovanili sta finalizzando l’adesione al network Youth Card dei Paesi UE associati all’European Youth Card Association (EYCA). Questo programma comunitario mira a promuovere una migliore qualità della vita delle nuove generazione. In pratica si vogliono incentivare le opportunità di partecipazione alle attività culturali, sportive e ricreative con finalità formative anche connesse alla transizione digitale ed ecologica.

Il programma, ora attivo anche in Italia, prevede tanti vantaggi economici e servizi per i giovani tra i 18 e i 35 anni. La Carta Giovani Nazionale è attivabile dai giovani italiani e europei che risiedano in Italia ed abbiano un età tra i 18 e i 35 anni. Per l’attivazione occorre autenticarsi tramite SPID ed utilizzare l’app IO (la stessa con cui si può ricevere il Green Pass). Oltre ad una serie di vantaggi e agevolazioni economiche, i giovani potranno accedere, tramite il portale della Carta, anche a notizie sul mercato del lavoro, bandi, concorsi e altro.

I vantaggi dell’iniziativa

La Carta, sul modello europeo, avrà una serie di partner pubblici e privati, oltre a brand internazionali, che aderendo al progetto potranno offrire una serie di vantaggi ai giovani. Queste iniziative riguarderanno ogni ambito. Non solo, quindi, potrà trattarsi di lavoro, ma anche, di casa, energia, viaggi, tempo libero, formazione in Italia e all’estero e molto altro. La Carta ha, dunque, l’obbiettivo di facilitare la vita dei giovani e creare nuove occasioni di crescita.