Come riprodurre una delle prime tendenze trucco del 2022 ispirata alla modella Bella Hadid e che sta spopolando su TikTok

Il trend del momento in materia di trucco nasce da un post Instagram di Bella Hadid, in cui fa sfoggio di una mascella apparentemente sottolineata dal contouring.

In realtà, come riportato da Allure, non è chiaro se la modella abbia usato del trucco o se l’effetto sia dovuto ad un gioco di luce. Ciò nonostante la foto, ormai virale, è bastata a far nascere una nuova tendenza.

L’hashtag #jawhighlighter ha totalizzato più di 2,3 milioni di visualizzazioni su TikTok, dove spopolano video-tutorial che mostrano come riprodurre una delle prime tendenze trucco del 2022.

Non è una tecnica innovativa, in quanto consiste semplicemente nell’evidenziare la mascella grazie ad un uso sapiente dell’illuminante. Probabilmente, però, non ha mai ricevuto tutta l’attenzione che sta avendo in queste settimane.

Bustle consiglia di eseguire il contouring al di sotto della mascella. Bisogna applicarne un velo leggero e sfumarlo verso il basso.

Dunque, applicare un po’ di illuminante lungo la linea mandibolare. Per farlo al meglio, distribuirlo in piccole chiazze e sfumarlo lungo la mascella sia verso l’alto che verso l’esterno, facendo attenzione a non avvicinarsi mai troppo alle labbra. Per sfumarlo in modo più facile e ottenere un risultato migliore, gli esperti raccomandano di usare un illuminante liquido e non eccessivamente lucido.

Dopo aver applicato un primo strato di illuminante, si può verificare la necessità di metterne altro facendosi una foto con il flash oppure usando la torcia del telefono. Se sotto il bagliore della luce la mascella appare evidenziata nel modo desiderato, allora il trucco è pronto. In caso contrario, applicare un secondo strato di illuminante e fare nuovamente la verifica.

Chi dovrebbe provare questa tecnica?

Certamente questa tecnica è particolarmente indicata per chi ha un volto squadrato e vuole metterlo in risalto. Tuttavia, anche chi ha lineamenti più morbidi potrebbe beneficiare della sua applicazione, che farà sembrare la mascella più definita.

