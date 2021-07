L’estate è una stagione particolarmente difficile da sopportare sia per noi che per le nostre belle piante. Tantissime persone al rientro dalle vacanze trovano le proprie piante secche perché il caldo le ha bruciate o per carenza d’acqua.

Curare e avere delle belle piante non è solo un hobby, ma incide positivamente anche sul nostro benessere psicofisico.

Ecco perché Noi di ProiezionidiBorsa abbiamo deciso di parlare di una pianta sempreverde davvero semplicissima da curare. La caratteristica di questo tipo di piante è che sono più resistenti delle altre e tendenzialmente vivono più a lungo.

In questo modo il nostro balcone sarà sempre fiorito e non dovremo più preoccuparci troppo per le nostre piante. Scopriamo insieme di che pianta si tratta.

Tanti stanno impazzendo per questa pianta sempreverde ideale per balconi sempre fioriti e profumati

Il nostro viaggio alla ricerca delle piante più resistenti e facili da curare continua. Abbiamo già scoperto come ottenere balconi sempre fioriti e profumati con queste 3 piante sempreverdi facilissime da curare.

Oggi parleremo di un’altra pianta sempreverde, il “pittosporum tobira”, nota anche come “pittosporo”.

È una pianta profumata che presenta fogliame forte e persistente. Per questo è adatta per chi vuole proteggere il proprio balcone dagli sguardi indiscreti dei vicini o per chi vuole creare una siepe nel giardino.

Terreno e fioritura

Tra aprile e luglio questa pianta ci delizierà con fantastici fiori bianchi e profumati che tanto ricordano quelli dell’arancio. Produrrà anche delle piccole bacche verdi non commestibili. Questa pianta non ha particolari esigenze di terreno anche se una manciata di sostanza organica nel terreno la aiuterà a svilupparsi al meglio.

In inverno potremo arricchire il terreno con dei sali minerali e un concime naturale a lenta cessione.

Eventuali difficoltà

In inverno il pittosporo potrebbe risentire del vento e del freddo prolungato e quindi sarà meglio ripararlo con uno strato di tessuto non tessuto.

In estate, invece, non ha problemi ad affrontare periodi di siccità e potremo posizionarlo senza problemi al sole o a mezz’ombra, tenendolo a nord-est o nord-ovest. Ed ecco perché in tanti stanno impazzendo per questa pianta sempreverde ideale per balconi sempre fioriti e profumati.

