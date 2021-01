La penna che non scrive rappresenta un problema ricorrente. Se la penna è di poco valore, sostituirla non rappresenta un problema. Ma se è una penna anche solo con un valore affettivo, oltre che materiale, importante, esistono delle soluzioni al problema. Ecco, quindi, tanti modi sorprendenti per far ripartire una penna che non scrive.

Eliminare l’aria in eccesso

Una penna che non scrive non sempre è il risultato dell’inchiostro terminato. Altre volte, il motivo potrebbe essere una certa quantità d’aria entrata nel sottile tubo dell’inchiostro. Il metodo più vecchio e risaputo è quello di provare dapprima a scaricare la penna, scarabocchiando un foglio di carta. Qualora questo non bastasse, è possibile provare a premere con forza la punta sul foglio.

Altra soluzione è quella di privare la penna dell’involucro esterno di plastica e premere leggermente l’estremità finale del tubo d’inchiostro. Anche sfregare la penna tra le mani o sbatterla su e giù, tenendola dall’estremità finale (come per scaricare un termometro a mercurio) potrebbe bastare.

Suola della scarpa e fiamma sulla punta

Altri due dei tanti modi sorprendenti per far ripartire una penna che non scrive, prevedono l’utilizzo di oggetti che tutti possiedono in casa. Il primo è la suola delle scarpe, contro cui strofinare la penna scarica. La gomma della suola dovrebbe esercitare il giusto attrito per far funzionare la penna. Anche scaldare la punta con un accendino è un altro metodo valido.

Carta abrasiva e alcol

La carta abrasiva rappresenta una soluzione dall’effetto molto simile a quello della suola delle scarpe. L’attrito tra penna e carta vetrata potrebbe sbloccare l’inchiostro. Se ancora questo non fosse sufficiente, è possibile tentare d’immergere la punta della penna nell’alcol.

Il calore

Gli altri due rimedi sfruttano il potere del calore. Consigliamo di provare ad attaccare le penne al termosifone, magari utilizzando lo scotch. Oppure, di lasciarle per qualche minuto sotto l’acqua calda corrente. In ultima scelta, chiuderla in un sacchetto ermetico e riporla in un pentolino d’acqua sul fuoco. Questi rappresentano tutti rimedi validi per far ripartire la penna scarica. Ma, se insufficienti, è comunque possibile acquistare le ricariche e sostituire l’inchiostro della penna prima di correre alla sostituzione.