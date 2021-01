La Redazione di ProiezionidiBorsa presenta in questo articolo una maschera che regala alla pelle un aspetto glow stupefacente. Ma la vera bellezza di questa maschera viso risiede anche nel suo aspetto. Conservata in un barattolo di vetro, è possibile scambiarla per una crema di pistacchio. Il colore è, infatti, verde accesso e la consistenza cremosa e lucida al punto giusto. Sembra una crema di pistacchio ma è una maschera al tè verde per una pelle effetto glow. L’unica attenzione da prestare è quella di non mangiarla!

Olio di squalene

In una ciotola, iniziare versando dell’olio di squalene. Questo è un composto davvero particolare, un olio che è possibile ottenere dalla lavorazione dello squalene. Lo squalene è presente in alcuni vegetali come i semi di amaranto o nelle olive. Esso è anche presente nell’organismo umano, nel riso e nell’olio di fegato degli squali. Ottenere quest’olio non è particolarmente complesso. Il web e le erboristerie più fornite vendono infatti l’olio in comodi contenitori. Versare 30 grammi di olio di squalene nella boule.

Cera d’api bianca

Il secondo ingrediente di quella che sembra una crema di pistacchio ma è una maschera al tè verde per una pelle effetto glow è la cera d’api bianca. È possibile trovarla in commercio in piccolissime gemme, quasi trasparenti. Versare nella ciotola 15 grammi di cera d’api bianca.

Olio di Vitamina E

Il terzo ingredienti è l’olio di Vitamina E, una sostanza nutriente fondamentale per il benessere della pelle. Basterà giusto qualche goccia di Vitamina E, da aggiungere ai due precedenti ingredienti.

Cera di tè verde o tè matcha

L’ultimo ingrediente è la cera di tè verde. Questa è una pasta densa verde, molto simile all’hennè diluito e pronto per l’applicazione dei capelli. Anche questo è un prodotto venduto dalle erboristerie e negozi green più forniti. ProiezionidiBorsa pensa, tuttavia, anche a chi ha difficoltà a reperire questo prodotto. È possibile, infatti, sostituirlo con la polvere di tè matcha verde. Nel primo caso basterà un piccolo pezzo, grande quanto una punta di cucchiaino; nel secondo, 15 grammi di polvere di tè.

Fase conclusiva

Sciogliere gli ingredienti in microonde per qualche secondo, fino a ottenere una sorta di composto verde a metà strada tra il liquido e il denso. È possibile aggiungere qualche goccia di olio essenziale per la profumazione, secondo i propri gusti. Riporre il contenuto a raffreddare all’interno di un barattolo di vetro trasparente, al riparo dalla luce. Poi, lasciare una notte in frigo e al, mattino dopo, il composto sarà denso e verde acceso. Sembra una crema di pistacchio ma è una maschera al tè verde per una pelle effetto glow, da applicare ogni sera prima di dormire. L’ideale è lasciarla agire per 15 minuti, e poi risciacquare con cura.