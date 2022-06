L’estate è arrivata e tra pochi giorni ci lasceremo alle spalle giugno per dare il benvenuto al mese di luglio. Un mese che non comincerà bene per il Capricorno, segno zodiacale osteggiato da Marte e da Giove. La sfortuna, però, continuerà a dare tregua al Leone e anche ai Gemelli che vivranno giorni di intensa felicità. Lasciando da parte momentaneamente i segni zodiacali tradizionali, oggi ci si concentrerà specialmente sull’oroscopo Maya. Infatti sono 3 i segni da tenere sotto controllo in questa settimana a cavallo tra giugno e luglio e sono Pipistrello, Scorpione e Scimmia.

Tante novità per questi 3 segni dell’oroscopo Maya che a luglio incontreranno il vero amore ma guadagneranno anche tantissimi soldi

Queste torride giornate si svolgeranno in maniera positiva per i nati sotto il segno del Pipistrello. Sul lavoro la pazienza potrebbe essere messa a dura prova, meglio mantenere la calma. Con la giusta flemma, infatti, si riusciranno a risolvere anche i problemi più ostici. In amore, invece, le cose andranno a gonfie vele per le coppie consolidate ma anche per quelle all’inizio. In arrivo buone notizie per i single che potrebbero ricevere un invito da parte di qualcuno molto interessante. Chi si sta interessando ad una persona, tuttavia, dovrà agire con prudenza mettendo in conto che potrebbe già essere impegnata. Se la situazione non è chiara meglio non esporsi. Per mantenersi in forma meglio cominciare a praticare qualche sport, perfetti il nuoto o il ciclismo.

Scorpione

I risvolti più interessanti per il segno dello Scorpione avverranno principalmente in ambito lavorativo. Infatti luglio potrebbe essere il punto di svolta che permetterà di farsi notare dai superiori. In questo modo diventerà reale la possibilità di ottenere promozioni o aumenti di stipendio. In amore attenzione ai litigi per motivi futili che potrebbero incrinare il rapporto. Meglio mantenere la calma ponderando bene azioni e parole. I single saranno finalmente pronti ad innamorarsi di nuovo. La salute non desterà particolari preoccupazioni, attenzione al colesterolo.

Scimmia

I nati sotto il segno della Scimmia, invece, vivranno un fine mese scoppiettante sia dal punto di vista sentimentale che lavorativo. Si prospettano, infatti, incontri molto intensi che potrebbero tramutarsi in amicizia o in qualcosa di più. Mai giudicare dalle apparenze né limitarsi a conclusioni affrettate. Le persone più strane potrebbero rivelarsi le più adatte a noi. Le prospettive lavorative si mostrano ottime e le gratificazioni potrebbero arrivare entro settembre. I soldi continueranno a destare qualche preoccupazione, meglio non imbarcarsi in spese eccessive.

Come abbiamo visto ci sono davvero tante novità per questi 3 segni dell’oroscopo Maya.

