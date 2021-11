Chi ha un orto è impegnato quasi tutti i mesi dell’anno. Ogni mese, infatti, c’è qualcosa di nuovo da piantare, qualcos’altro da raccogliere e dei lavori aggiuntivi da fare. Per cui, bisogna stare sempre attenti alle novità che ciascun periodo dell’anno porta con sé.

Anche se le temperature si stanno abbassando, novembre è comunque un mese ricco di grandi novità per gli ortolani. Quindi, è bene che impariamo cosa seminare a novembre nell’orto e anche in vaso sul balcone per un inverno ricco di prodotti genuini, nutrienti e salutari. In tal modo possiamo garantirci tanto gusto a tavola, sempre facendo attenzione alla salute.

Oggi, invece, ci concentriamo in particolare su un ortaggio, che non tutti conoscono ma che può dare grandi soddisfazioni a tavola. Infatti, ci sono tante fibre e antiossidanti in questo fantastico ortaggio poco conosciuto da raccogliere oggi.

Ecco l’ottimo ortaggio

Consigliamo a tutti di raccogliere il topinambur. Esso è un ortaggio molto facile da coltivare, di origine americana ma che ora è presente anche da noi. La stagionalità va da ottobre circa fino alla fine dell’inverno, quindi abbiamo circa sei mesi per piantarla e coltivarla.

È una pianta cosiddetta infestante, che cresce molto e rischia di dare fastidio alle altre coltivazioni. Per questa ragione, è importante coltivarla in una zona ben delimitata dell’orto.

Una volta trovato il luogo adatto per piantarla, questa crescerà senza grandi problemi, resistendo molto bene alle malattie e ai parassiti. Sarà sufficiente, quindi, bagnarla regolarmente per farla crescere sana e forte.

Una volta raccolta, si può mangiare il tubero che si trova sotto terra. È infatti questa la parte commestibile del topinambur. Ci sono tante ricette in cui questo tubero può essere usato. Si possono fare trifolati, in padella, al forno e come ingredienti per sughi ed insalate.

Questo è, quindi, un ortaggio adatto a chi non vuole faticare troppo nell’orto ma vuole qualcosa che cresca facilmente. Il topinambur, tuttavia, non è solo facile da coltivare, ma potrebbe anche fare bene alla salute.

Secondo la fondazione Humanitas, infatti, questo ortaggio potrebbe contenere delle sostanze benefiche.

Tra i nutrienti più presenti nel topinambur segnaliamo in particolare le vitamine C ed E, che sono note come buoni antiossidanti. Significa che potrebbero aiutare a contrastare l’invecchiamento, inibendo l’effetto sull’organismo delle molecole dette radicali liberi.

Il topinambur fornisce, poi, un quantitativo importante di fibre, che potrebbe avere degli effetti positivi sull’intestino.