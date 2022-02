Nella vita ci sono periodi che sanno sorprendere, momenti che rimarranno stampati indelebilmente nella memoria.

Tra questi attimi ai primi posti si inseriscono innamoramenti ed infatuazioni. Proprio a questo proposito le stelle confermano che febbraio sarà il periodo dell’amore e non solo perché è il mese di San Valentino.

Proprio nel secondo mese dell’anno nasceranno sentimenti tra Capricorno e Ariete oltre che tra Leone e Vergine.

Quindi chi è in cerca dell’anima gemella dovrà guardarsi attentamente attorno in questi giorni. Cupido è dietro l’angolo e potrebbe scoccare la freccia da un momento all’altro.

Ma andiamo a vedere nel dettaglio quali saranno, quindi, i segni zodiacali e le coppie favorite in amore.

Tanta fortuna per il Capricorno ma anche per altri 3 segni zodiacali travolti da amore e felicità a febbraio

Dopo tanti mesi ricchi di momenti avversi febbraio segnerà il ritorno dell’amore nella vita dei nati sotto al segno del Capricorno.

Chi è single da molto tempo sarà finalmente pronto per aprire il cuore ad una nuova relazione sentimentale.

Per questo motivo sarà necessario tenere gli occhi ben aperti, il partner ideale potrebbe nascondersi proprio dietro l’angolo.

L’Ariete esce da anni molto difficili dal punto di vista sentimentale. Non sono mancati i conflitti che adesso è ora di lasciarsi alle spalle per aprirsi a nuove conoscenze.

La coppia ideale che potrebbe nascere a febbraio è proprio quella formata da Capricorno e Ariete. Due segni molto differenti, cauto il primo e istintivo il secondo che potranno completarsi al meglio.

Il carattere diffidente del Capricorno potrebbe giocare brutti scherzi ma l’Ariete saprà dare il meglio di sé per conquistarne il cuore.

Tuttavia il Capricorno dovrà imparare ad accettare l’Ariete per quello che è, senza cercare di cambiarlo.

Potrebbe rivelarsi controproducente e potrebbe far sorgere risentimenti nell’altra persona.

Leone/Vergine

La seconda coppia che potrebbe sbocciare proprio a febbraio è quella formata da Leone e Vergine.

Come il Capricorno e l’Ariete anche il Leone esce da un periodo non facilissimo. Momenti nei quali l’amore è stato accantonato per una maggiore attenzione a questioni lavorative.

Si tratta di due segni zodiacali molto decisi che insieme potrebbero raggiungere vette altissime. Un’unione favorita dalle stelle nonostante i caratteri molto diversi di questi due segni. I nati sotto al segno della Vergine tendono ad essere molto più tranquilli, a ponderare al meglio le decisioni ma potrebbero anche nascondere qualcosa.

Al contrario dei Leoni che, invece, con la loro impulsività rischiano di fare le scelte sbagliate.

La coppia formata da Leone e Vergine potrebbe, quindi, essere pervasa da una buona intesa che la farà funzionare al meglio. Quindi, non solo tanta fortuna per il Capricorno ma anche per altri 3 segni zodiacali che finalmente troveranno l’amore.