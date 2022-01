Tutti gli appassionati di astrologia sanno bene che i segni zodiacali non sono tutti uguali. Pur dipendendo molto dal singolo soggetto ci sono dei tratti comuni che contraddistinguono buona parte degli appartenenti al medesimo segno.

Ci saranno quelli più inclini all’ira e quelli che, invece, risulteranno molto più pacati e tranquilli.

I tratti caratteriali uniti alle famose maschere di pirandelliana memoria che, frequentemente, si indossano portano le persone a nascondere alcune parti della propria personalità.

Il Leone ma anche il Toro e il Cancro tendono a celare parti del loro carattere ma non sono gli unici segni zodiacali a farlo.

Oggi si andrà a vedere cosa nascondono lo Scorpione, la Vergine e i Gemelli.

Ecco cosa nascondono lo Scorpione e questi altri 2 segni zodiacali tra segreti e verità svelate

I nati sotto al seggio dello Scorpione tendono ad essere oscuri e misteriosi. Se provocati, poi, potrebbero anche diventare aggressivi e irascibili.

Tuttavia gli Scorpioni tendono a nascondere una immensa emotività che racchiude una miriade di sentimenti diversi.

Inoltre la profonda introspezione che caratterizza il modo di fare di chi appartiene a questo segno potrebbe portare ad una autoanalisi distruttiva.

La predilezione per la solitudine potrebbe far sviluppare un individualismo tale da rifiutare categoricamente l’opinione altrui.

Il tutto condito da una leggera vena di autolesionismo direttamente collegata a un pensare continuo ed eccessivamente tormentato.

Vergine

I nati sotto al segno della Vergine sono da sempre ritenuti i più precisi ed ordinati dello zodiaco.

Tuttavia dietro a questa precisione si nasconde, spesso, un senso di inferiorità nei confronti degli altri dovuto a bassa autostima.

Un’altra caratteristica che spesso questo segno tende a celare è l’alto livello di ansia. Si tratta di un sentimento provocato dal timore di non essere all’altezza delle situazioni che, di frequente, si insinua nella mente.

La scarsa autostima in alcuni casi si trasforma in vero e proprio terrore del giudizio degli altri.

Questo li porta ad estraniarsi dagli altri vivendo in disparte e negando le emozioni provate. Non si tratta di scarsa empatia come potrebbe apparire a prima vista ma di una sorta di severità interiore. La severità con cui si giudica la Vergine sarà lo stesso metro di giudizio utilizzato nei confronti degli altri.

Gemelli

I Gemelli sono il segno doppio per eccellenza alla perenne ricerca della propria identità. Spesso possono apparire irrequieti agli occhi degli altri ma questo si lega alla loro necessità di cambiare spesso.

I nati sotto questo segno, infatti, tendono a stufarsi velocemente di tutto. La continua ricerca del cambiamento li porta anche a comportarsi in maniera diversa rispetto a situazioni simili.

Molto spesso tendono a tenere nascosti i loro sentimenti agli amici o al partner. Tuttavia, in maniera del tutto inaspettata potrebbero confidarsi con persone appena conosciute.

Un gioco di specchi in cui i Gemelli ricercano loro stessi nel confronto con gli altri. Sicuramente molto diretti e genuini nei loro comportamenti possono rendere difficile la vita a chi li circonda con la loro dualità. Quindi, ecco cosa nascondono lo Scorpione e questi altri 2 segni zodiacali.