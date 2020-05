Ognuno di noi rincorre il risparmio e si cercano tutte le soluzioni affinché ciò avvenga. Tagliare la bolletta mettendo il cappotto termico alla casa è una opportunità da sfruttare grazie alle misure sulle ristrutturazioni inserite nel decreto Rilancio. Il super bonus 110% potrà dare fiato al settore dell’edilizia e riammodernare il parco immobiliare italiano. Tra le occasioni da sfruttare c’è la realizzazione del cappotto termico.

Cosa è il cappotto termico?

Per chi non lo sapesse il cappotto termico è l’isolamento dell’involucro dell’edificio. E’ consigliato per chi ha un appartamento datato e attualmente una classe energetica come F o G. Facendo il cappotto termico si riesce a saltare di almeno due classi energetiche. L’intervento può essere fatto anche al tetto. In termini economici, vuol dire risparmiare un po’ di soldi sulla bolletta perché consente di separare ed isolare un ambiente interno da un ambiente esterno.

L’isolamento della casa

Fare il cappotto termico al proprio palazzo o abitazione non è un intervento semplice. Vengono posti dei pannelli isolanti, malta collante, rete d’armatura, intonaco di sfondo e finitura. Utilizzando prodotti certificati il risultato è assicurato. Mai scendere sotto i 10 cm di spessore. Ultimamente vengono propinate proposte con spessori minori, con prodotti “miracolosi” per la resistenza termica. Il consiglio è di starne alla larga.

Tagliare la bolletta mettendo il cappotto termico

In quanto ai benefici in bolletta si stima che con il cappotto termico alla propria abitazione si riesce ad avere un risparmio medio del 35%. Utilizzando questa nuova coibentazione si determina anche un minor fabbisogno energetico del 42% rispetto a prima.

Ma costa davvero tanto?

Si stima che per mettere il cappotto termico alle pareti verticali si spende all’incirca sui 75 euro in media al metro quadrato. Il prezzo sale se il lavoro edilizio viene fatto anche al tetto. In questo caso la sostituzione dello strato isolante costa oltre i 100 euro a metro quadrato. Poi ci sono da aggiungere i costi delle tegole. Ma una volta messo il cappotto termico alle mura perimetrali e al tetto il risultato di tagliare la bolletta sarà sicuramente realtà.