Mercati azionari che sembrano pimpanti e dopo i minimi segnati fra il 16 ed il 23 marzo continuano a mostrare forza e a ossequiare i nostri calcoli statistici:

l’anno delle Borse mondiali dovrebbe chiudersi su livelli superiori ai minimi di marzo. Dopo il 22 giugno le probabilità che i minimi dell’anno siano stati toccati saranno superiori all’80%.

Come al solito si procederà per step e di volta in volta abbineremo proiezioni dei prezzi alla tendenza stessa e ad una severa e precisa/rigorosa strategia di stop loss e trailing stop.

Veniamo all’operatività.

Nello scorso weekend su queste pagine abbiamo spiegato una strategia di come guadagnare con i mercati azionari dal 6 al 10% fino al 30 giugno.

Quali erano state le indicazioni operative?

Comprare in apertura del 25 maggio (per Wall Street il 26) e mantenere per i seguenti obiettivi:

Dax Future

11.500 e poi 12.243

Eurostoxx Future

3.148 e poi 3.397

Ftse Mib Future

18.195 e poi 18.760

S&P 500

3.136 e poi 3.259

I prezzi di ingresso nelle operazioni sono stati i seguenti:

Dax Future

11.164

Eurostoxx Future

2.921

Ftse Mib Future

17.430

S&P 500

3.004,08

Quali sono i livelli da monitorare e al momento quali sono gli stop loss a queste operazioni?

Dax Future

11.110

Eurostoxx Future

2.843

Ftse Mib Future

17.275

S&P 500

2.921

Il quadro tecnico al momento sembra distensivo ma i pericoli di ulteriori ribassi non sono ancora scongiurati. Al momento la strategia continua a rafforzare le potenzialità di profitto e ha ulteriormente delimitato l’eventuale “perdita”.

Non dobbiamo far altro che seguire gli eventi e mantenere le posizioni in corso. Quali sono i pericoli? Ce ne sono tanti che vengono dal contesto geopolitico e geoeconomico ma il più importante è che come nel contesto attuale quando la tendenza di lungo termine è ancora ribassista le possibilità di repentine inversioni possono essere al’ordine del giorno.

Quando invece questi pericoli saranno “drasticamente fugati”?

Quando i mercati chiuderanno a livello mensile sopra i massimi che hanno segnato nel mese di marzo, ovvero sopra:

Dax Future

12.243

Eurostoxx Future

3.397

Ftse Mib Future

22.090

S&P 500

3.137

Come al solito si procederà per step.