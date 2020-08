Un focus per capire cosa significa tagli alle tasse per due anni per chi prende questa nuova residenza in Italia.

Il bando su cui stiamo concentrando la nostra attenzione, da qualche giorno, per la varietà di contributi e sgravi economici che mette in campo porta questa “firma”. Si tratta di un’opportunità, squisitamente locale, circoscritta all’interno di una popolosa regione del centro-sud Italia. A dire del Sindaco del comune campano, ideatore di questa opportunità, le manifestazioni d’interesse stanno pervenendo da ben oltre i confini nazionali. Vediamo quindi di approfondire i vari aspetti, oltre quelli già sviscerati con un altro nostro precedente focus. Cosa significa, dunque, tagli alle tasse per due anni per chi prende questa nuova residenza in Italia.

Chi può presentare domanda

Dal 7al 24 agosto 2020 i soggetti in possesso dei requisiti e condizioni, di cui nel prosieguo, possono presentare domanda per ottenere un contributo economico di diversa natura. Hanno titolo per partecipare all’iniziativa locale messa in campo dal Comune di Teora in provincia di Avellino, le persone che presentino i seguenti requisiti, vale a dire:

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Inizia a fare trading » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

le famiglie con minori, che trasferiranno la residenza nel suddetto Comune campano e che iscriveranno, per l’anno scolastico 2020/2021, almeno un proprio figlio a una delle scuole presenti nel territorio comunale;

cittadinanza italiana, o cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione Europea;

cittadinanza in uno Stato non appartenente all’Unione Europea, a condizione che siano in possesso di regolare permesso di soggiorno di lungo periodo (scadenza illimitata);

Viene, altresì, specificato che nessun componente del nucleo familiare del richiedente il contributo deve essere già residente nel comune di Teora.

Quali punteggi per la graduatoria

Saranno beneficiari i nuclei familiari selezionati sulla base dei criteri di ammissione e ordinati in apposita graduatoria. Ai fini della graduatoria questi saranno gli elementi di cui l’amministrazione terrà conto e i relativi punteggi:

30 punti per ogni figlio iscritto alla scuola dell’infanzia;

25 punti per ogni figlio iscritto alla scuola primaria;

15 punti per ogni figlio iscritto alla scuola secondaria;

30 punti per acquisto di alloggio in zona.

Spese ammesse a contributo

Per coloro i quali si troveranno in posizione utile in graduatoria avranno diritto alla concessione di un contributo per un periodo di anni due per le seguenti causali a rimborso delle tasse:

TARI, rimborso totale;

TASI, rimborso totale;

IRPEF comunale, rimborso totale;

mensa scolastica gratuita indipendenteente dall’ISEE

Oltre a questi interventi a ristoro delle tasse, lo stesso bando prevede anche l’erogazione una tantum di 5.000 euro per chi decide di acquistare casa in zona, o in alternativa contributi fino a 150 euro mensili per chi prende in affitto in zona. Per approfondimenti in merito a queste due opportunità si rimanda a nostri precedenti articoli. Il chiaro intento dell’amministrazione locale è di dare una spinta alla ripopolazione di edifici inabitati, iniettando nuova linfa vitale con l’inserimento di nuclei familiari stanziali.

Obblighi dei beneficiari

I soggetti beneficiari, dal canto loro, dovranno impegnarsi a fare quanto segue:

trasferire la residenza, unitamente a tutta la famiglia, nel Comune di Teora entro e non oltre un mese (30 giorni) dalla data di pubblicazione della graduatoria;

la residenza dovrà essere mantenuta per almeno i tre anni successivi alla fine del periodo coperto dal contributo;

impegnarsi a mantenere l’iscrizione e la frequenza dei propri figli nelle scuole di Teora per almeno i tre anni successivi alla fine del periodo coperto dal contributo. (L’obbligo di iscrizione e/o frequenza non vale nel caso in cui si sia conseguita la licenza media).

Modalità di presentazione delle domande

La domanda, dovrà essere presentata, esclusivamente tramite modello prestampato da scaricarsi direttamente da internet andando sul sito web del Comune di Teora www.comune.teora.av.it. Altrimenti tramite il ritiro diretto del modello presso gli uffici comunali, nell’orario di apertura al pubblico. Viene altresì indicato che la domanda di contributo dovrà essere compilata e sottoscritta dal dichiarante e, per accettazione, da tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare.

Termini di presentazione delle domande

Le domande di partecipazione alla selezione dovranno pervenire alla suddetta Amministrazione entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 24 agosto 2020, a pena di esclusione. Quanto alle modalità d’invio, le uniche ammesse sono le seguenti, cioè:

direttamente all’ufficio protocollo nell’orario di apertura al pubblico;

per posta, a mezzo raccomandata A/R al seguente indirizzo: Comune di Teora LargoEuropa, 8 – 83056 Teora;

mediante posta elettronica certificata (pec) al seguente indirizzo: comune.teora@asmepec.it.

Ecco dunque cosa significa “tagli alle tasse per due anni per chi prende questa nuova residenza in Italia”.