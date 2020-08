Un focus per conoscere come e dove si può fare richiesta di contributo di 5.000 euro per l’acquisto di un immobile.

Il mercato immobiliare vive un periodo di forte stagnazione, i posti di lavoro vacillano, ma da qualche parte si deve pur vivere. E così, forse mai come negli ultimi tempi, si sta assistendo ad una mobilitazione di stanziamenti pubblici per rilanciare il mercato del mattone. Oltre ai progetti di case a 1 euro, di cui ci stiamo occupando da tempo, la gamma di possibilità si va, via via, infittendo di interessanti novità. Tutto sta però nel pervenire alle informazioni in tempo utile.

Il focus di questo articolo ci porta in una regione del centro-sud Italia dove l’amministrazione in data 6 agosto ha fatto uscire un interessante bando. Sembra infatti che sul mercato locale ci sia un centinaio di case a prezzi assolutamente abbordabili. Se a questo si cumula pure la possibilità di ottenere un contributo economico, la cosa merita di essere approfondita. Vediamo quindi di capire come e dove si può fare richiesta di contributo di 5000 euro per l’acquisto di un immobile.

Contributo per l’acquisto d’immobile

Il contributo, oggetto del presente approfondimento, è di tipo “una tantum”. Si tratta cioè di un’unica erogazione in denaro d’importo pari a 5.000,00 euro finalizzato, in via esclusiva, all’acquisto di un alloggio. Quanto ai tempi di erogazione del contributo economico, il bando al quale si rimanda per maggiori delucidazioni, specifica che sarà necessaria l’esibizione in copia autentica dell’atto di compravendita. Quanto ai tempi di erogazione del contributo si legge che decorrerà dal 1° giorno del mese successivo a quello di perfezionamento della pratica.

Chi può fare richiesta del contributo

Hanno titolo per partecipare all’iniziativa locale messa in campo dal Comune di Teora in provincia di Avellino, le persone che presentino i seguenti requisiti, vale a dire:

le famiglie con minori, che trasferiranno la residenza nel suddetto Comune campano e che iscriveranno, per l’anno scolastico 2020/2021, almeno un proprio figlio a una delle scuole presenti nel territorio comunale; cittadinanza italiana, o cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione Europea; cittadinanza in uno Stato non appartenente all’Unione Europea, a condizione che siano in possesso di regolare permesso di soggiorno di lungo periodo (scadenza illimitata);

Viene, altresì, specificato che nessun componente del nucleo familiare del richiedente il contributo deve essere già residente nel comune di Teora.

Modalità di presentazione delle domande

La domanda, dovrà essere presentata, come da modello appositamente predisposto, scaricabile direttamente da internet andando sul sito web del Comune di Teora www.comune.teora.av.it. Altrimenti per chi fosse della zona, potrebbe essere valutata anche un’altra opzione. Vale a dire: il ritiro diretto del modello presso gli uffici comunali, nell’orario di apertura al pubblico. Viene altresì indicato che la domanda di contributo dovrà essere compilata e sottoscritta dal dichiarante e, per accettazione, da tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare.

Termini di presentazione delle domande

Le domande di partecipazione alla selezione dovranno pervenire alla suddetta Amministrazione entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 24 agosto 2020, a pena di esclusione. Quanto alle modalità d’invio, le uniche ammesse sono le seguenti, cioè:

direttamente all’ufficio protocollo nell’orario di apertura al pubblico; per posta, a mezzo raccomandata A/R al seguente indirizzo: Comune di Teora LargoEuropa, 8 – 83056 Teora; mediante posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: comune.teora@asmepec.it.

Ecco dunque come e dove si può fare richiesta di contributo di 5.000 euro per l’acquisto di un immobile.