Il peggior nemico di chi coltiva i pomodori è la peronospora. Questa malattia è alle porte: infatti, la peronospora si diffonde da maggio-giugno fino ad agosto. Se non si prendono provvedimenti, rischia di rovinare l’intero raccolto.

Fortunatamente, esistono dei trucchetti che aiutano a prevenirla. Per proteggere i pomodori dal pericolo in arrivo a maggio ecco i 3 rimedi naturali che funzionano e una bufala da evitare.

Tre rimedi naturali per proteggere i pomodori dalla peronospora

Il modo migliore per combattere la peronospora è agire d’anticipo. Per proteggere i pomodori dal pericolo in arrivo a maggio ecco i 3 rimedi naturali che funzionano e una bufala da evitare.

L’alleato della peronospora è l’umidità. Il primo trucchetto è dunque evitare i ristagni d’acqua, soprattutto quando piove molto. Bisogna assicurare una vangatura profonda del terreno. O, se necessario, creare un piccolo canale di scolo in modo che l’acqua defluisca più facilmente.

Attenzione anche a non bagnare troppo i pomodori, e soprattutto non dirigere il getto d’acqua direttamente sulla pianta. È inoltre importante assicurarsi che ci sia abbastanza spazio fra le piantine.

Un secondo rimedio per prevenire la peronospora è utilizzare le polveri di roccia. Queste, infatti, assorbono l’umidità in eccesso. Si tratta di materiali del tutto naturali e non inquinanti. Fra le più usate ci sono il caolino e la zeolite. Le polveri di roccia non proteggono le piante solo da parassiti, funghi e insetti, ma anche dalle scottature solari.

Infine, si possono migliorare le difese immunitarie delle piante grazie a macerati naturali. Sono particolarmente utili i macerati di equiseto, aglio e ortica. Oppure i trattamenti con la propoli.

La bufala da evitare

Questi rimedi naturali funzionano per prevenire l’arrivo della peronospora. Nel caso dei macerati, possono anche contrastare la malattia se si presenta in forma lieve.

Ma una volta che la peronospora ha attaccato gravemente le piante, il rimedio più diffuso è spruzzarle col verderame. Questo metodo è consentito nell’agricoltura biologica, ma non privo di rischi, come spiegato qui.

Il rame è dunque efficace contro le malattie fungine, ma attenzione a non cascare in una bufala. In molti ritengono che basti legare un filo di rame attorno al fusto della pianta per proteggerla. Questa tradizione contadina non è provata scientificamente. Male non fa, ma non ci si può aspettare che guarisca miracolosamente i pomodori.

È decisamente meglio agire d’anticipo: per proteggere i pomodori dal pericolo in arrivo a maggio ecco i tre rimedi naturali che funzionano e una bufala da evitare.

