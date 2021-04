Il continuo migrare di utenti da WhatsApp ad app rivali come Telegram e Signal ha costretto il noto servizio di messaggistica a prendere delle contromisure. Era già nell’aria, ma ora viene confermata questa importante novità che verrà introdotta a breve tra le funzionalità dell’app.

Vediamo allora tutto quello che c’è da sapere sulla nuova funzione in arrivo su WhatsApp per non perdersi mai più un messaggio.

La confusione sulla privacy

Come ben noto, il motivo principale che ha spinto molti utenti a registrarsi su app concorrenti riguarda il trattamento sulla privacy. Al riguardo, l’azienda statunitense ha già ribadito più volte di come le preoccupazioni sull’utilizzo dei dati personali siano infondate.

Come è possibile leggere dalle pagine del blog aziendale, sembra infatti che le nuove funzioni introdotte per comunicare con le aziende siano del tutto facoltative.

Dalla pagina ufficiale sulla privacy, inoltre, si legge di come le conversazioni tra utenti siano sempre private ed al sicuro da occhi indiscreti.

Tutto quello che c’è da sapere sulla nuova funzione in arrivo su WhatsApp per non perdersi mai più un messaggio

La nuova funzione in arrivo per stimolare l’utenza a restare su WhatsApp riguarderà dunque i messaggi e le chat. Si chiamerà “Read later” e si preannuncia come una variazione dell’attuale funzione “Leggi dopo”. Il suo scopo sarà quello di poter inserire una sorta di promemoria sulle conversazioni che non vogliamo perderci.

In questo modo ci ricorderemo di rispondere ai messaggi importanti nel caso non ne avessimo la possibilità in quel momento. Ma vediamo come funziona.

Attivare questa funzione è molto semplice. Dovremo solamente tenere premuto il dito qualche secondo sul messaggio desiderato per selezionarlo, ed attendere che appaia la voce della nuova funzione.

A questo punto potremo mettere un contrassegno sul messaggio di cui non vogliamo scordarci di rispondere. Riceveremo così successivamente una notifica che ci ricorderà di leggerlo.

Ma quando arriva?

La nuova funzione in arrivo su WhatsApp per non perdersi mai più un messaggio ha ora una data precisa. Dovremo attendere l’aggiornamento della versione dell’app del 15 maggio per poter finalmente usufruirne. In precedenza era infatti disponibile solamente in prova nella versione Beta di WhatsApp.