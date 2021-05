Svelato un incredibile segreto per comprare frutta esotica come l’avocado e il mango spendendo pochissimo

In molti di noi negli ultimi anni si sono appassionati di frutta esotica tropicale. Questa frutta è molto nutriente e gustosa e può essere utilizzata in moltissime preparazioni.

In questo articolo per esempio abbiamo visto in che modo usare un frutto tropicale come il mango per preparare un delizioso tiramisù. E che dire dell’avocado, sempre più presente sulla nostra tavola?

Purtroppo questi ingredienti hanno lo svantaggio di avere un costo alto rispetto all’altra frutta. Oggi però vogliamo svelare un incredibile segreto per comprare frutta esotica come l’avocado e il mango spendendo pochissimo.

Questi negozi nascondono sorprese da non credere

Nelle nostre città sono sempre più presenti i cosiddetti negozi etnici quei negozi gestiti da persone di origine straniera che vendono prodotti tipici di altri paesi. Solitamente in questi negozi si possono trovare alimenti provenienti da tutto il mondo: dai prodotti tipici africani, cinesi, sudamericani quelli dell’Est Europa.

In pochi lo sanno ma sempre più italiani comprano in questi negozietti perché nascondono alcune sorprese davvero incredibili. Il cibo che vendono è di ottima qualità e spesso è anche meno costoso di quello che troviamo al supermercato.

Una cosa che in pochi sanno è che questi negozi offrono ampia scelta di frutta e verdura esotica che al supermercato raggiunge prezzi esorbitanti.

Se faremo attenzione al banco della frutta e della verdura di questi negozi etnici troveremo più di una varietà di mango, avocado, frutto della passione e addirittura il misterioso e amatissimo dragonfruit.

Tutti questi prodotti sono importati direttamente dai paesi di produzione e per questo mantengono un sapore e un aroma unici.

Se vogliamo continuare a usare questa frutta così saporita e nutriente possiamo prendere in considerazione di fare un salto al negozietto “etnico” dietro l’angolo, qui potremo trovare molte sorprese.