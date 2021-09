La moda insegna, e non è la prima volta, che capi e stili del passato ritornano in auge come novità assoluta. Pensiamo ai pantaloni a zampa che si ripresentano a cadenza periodica ogni 4-5 anni al massimo ma anche a quelli strettissimi lunghi fino alla caviglia. Se nel tempo non cambiassimo forma e soprattutto peso, converrebbe conservare qualcosa perché prima o poi la moda ce la ripropone. È la prima considerazione che ci viene da fare se pensiamo a questi accessori di tendenza per il prossimo autunno inverno. Parliamo del foulard di seta, di altissima qualità di cui noi di Proiezionidiborsa abbiamo più volte parlato nelle diverse varianti di tessuto e abbinamenti; la maxi bag (borsa grande) e la borsa con logo bello grosso.

Il foulard di seta sui capelli

Simbolo di tappe storiche importanti del nostro Paese, le passerelle lo propongono in testa sulla chioma di capelli. Di qualità indiscussa, spesso in seta e disegnati a mano coprono i capelli e si legano sotto il mento. Almeno su alcune passerelle di stilisti celebri come Dior, li vediamo così. Ne avremo sicuramente qualcuno nell’armadio oppure ce l’hanno le nostre mamme quindi possiamo sbirciare.

Le origini

Un capo moda intramontabile che ritroviamo in foto su teste celebri: da Jacqueline Keenedy Onasiss ad Audrey Hepburn (quella di Colazione da Tiffany) passando per Chaterine Deneuve. Quasi a simboleggiare, nel passato, il riscatto di un Occidente contadino del primo Novecento quando ad indossare il foulard sono le contadine appunto e le mondine (donne che lavorano nelle risaie). E poi lo stesso accessorio cavalca le passerelle internazionali. Oggi è per lo più simbolo di un’eleganza tutta da capire, di una raffinatezza glamour (di grande fascino) e sofisticatissima.

Questi accessori di tendenza possono essere un’idea regalo che stupisce per l’autunno inverno 2021-2022

È anche il momento della maxi bag che vediamo in passerella direttamente sotto il braccio come a tenere un tesoro. Molte donne in realtà non le abbandonano mai anche quando non se ne parla più e la moda le censura per il semplice fatto che sono capienti. E noi donne si sa, abbiamo sempre molta roba al seguito che troviamo indispensabile.

La mini-borsa con logo

Anche questa potremmo averla già quindi possiamo sfoggiarla. Si tratta di borse piccole con tanto di logo in bella vista per dichiarare il brand di appartenenza. Tecnicamente si tratta delle It-bag dei marchi più famosi e riconoscibili. Un accessorio unico.

Un consiglio di alta moda

Questi accessori di tendenza possono essere un’idea regalo che stupisce per l’autunno inverno 2021-2022. Per un regalo di un certo valore e per occasioni speciali perché anche se di tendenza, a quanto pare, conviene sempre custodirli in armadio. Quindi possiamo considerarli intramontabili. Prima o poi ritornano come più volte nella storia contemporanea.