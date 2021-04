Sempre più discipline ci dicono come il segreto del successo risieda nell’attitudine che assumiamo nei confronti della vita. Spesso l’idea che abbiamo di noi stessi influisce gli avvenimenti e il mondo che ci circonda. Oggi sveleremo il segreto del successo, basta cambiare una semplice abitudine che abbiamo tutti.

Una semplice abitudine che ci impedisce di affermarci

Non ci pensiamo mai, ma il modo in cui ci muoviamo dice molto di noi, del nostro carattere e della nostra personalità. Questa immagine che diamo al mondo finisce per influenzare le nostre azioni e quelle degli altri. Se siamo persone solari e amichevoli verremo trattate bene da tutti, se siamo scontrosi e cupi probabilmente faticheremo a dialogare con gli altri.

Ogni aspetto della nostra fisicità può influenzare sia gli altri che noi stessi e di conseguenza ha un impatto grande nella nostra vita.

E se dicessimo che cambiando postura la nostra vita potrebbe avere un cambio radicale? Sembra incredibile ma studi di illustri psicologi ci spiegano che la postura ha un effetto sull’immagine di noi e sul nostro atteggiamento nei confronti della vita.

Svelato il segreto del successo, basta cambiare una semplice abitudine che abbiamo tutti

Se tendiamo a chiuderci in noi stessi, a camminare con la testa bassa e a rinchiuderci in noi, saremo percepiti come persone remissive, passive e di scarso successo. Ci sentiremo un fallimento e crederemo di non meritare il successo che invece ci spetta.

Per uscire da questo circolo vizioso un importante passo da fare è cambiare postura, abituarci a camminare a schiena dritta, petto in fuori e testa alta. Pare infatti che un comportamento di questo tipo possa influenzare i ricettori nervosi e favorire la produzione di serotonina.

Ci sentiremo persone nuove, più forti e coraggiose, pronte ad affrontare la vita a testa alta e a incassare i successi che giustamente meritiamo.

Approfondimento

