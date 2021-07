Chi non vorrebbe mantenere la casa più fresca d’estate con zero sforzo da parte nostra e senza spendere un centesimo in bolletta? La soluzione non è da cercare in condizionatori, ventilatori, o infissi super-isolanti, bensì nel giardino. Se abbiamo la fortuna di avere un giardino, oppure anche un balcone o un terrazzo, possiamo sfruttare lo spazio a nostro vantaggio per rinfrescare la casa con zero sforzo e facendo fare tutto a madre natura. Vediamo come.

Basta fare questo in giardino per mantenere l’interno della casa più fresco

Ma di quale metodo stiamo parlando? Semplicissimo: usare dei condizionatori naturali, ovvero alberi e piante. Uno dei metodi più efficaci per mantenere la nostra casa sempre fresca anche nelle giornate più calde è quella di piantare degli alberi tutto intorno, specialmente vicino alle finestre. Anche alcune piante che non sono alberi possono tornarci utilissimi per la loro capacità di rinfrescare la nostra casa. Basta fare questo in giardino per mantenere l’interno della casa più fresco.

Scegliamo piante da ombra e rampicanti

Ma quali alberi e piante scegliere per rinfrescare la nostra casa? Sono due i nostri migliori alleati: le piante decidue, e le piante rampicanti. Vicino alle finestre piantiamo degli alberi che perdono le foglie d’inverno, e che sono facili da gestire, come ad esempio tigli, faggi o betulle. Sapranno regalarci ombra e frescura non soltanto al piano terra, ma anche al primo piano.

Ma non è finita qui: non dimentichiamoci i preziosissimi rampicanti. Le piante rampicanti sono nostre grandissime alleate per isolare l’interno delle abitazioni dal calore estivo. La pianta rampicante più amata è certamente l’edera, ma anche glicine e gelsomino sapranno regalarci grandi soddisfazioni e fiori bellissimi. Se viviamo in appartamento non temiamo, possiamo coltivare delle piante rampicanti in vaso come la vite canadese o l’uva fragola.

Ma le piante ci aiutano non soltanto in giardino: ecco anche le tre piante da tenere in casa per un’aria più pulita.