L’arrivo della stagione calda coincide tipicamente con la comparsa degli insetti. Negli ultimi giorni ne stiamo vedendo di tutti i colori e stiamo scoprendo anche insetti che non pensavamo di conoscere. Oltre alle solite zanzare, api e vespe, infatti, stanno facendo capolino nuovi piccoli animali, anche a causa delle variazioni climatiche.

Imparare a convivere con questi insetti non è sempre facile, soprattutto per chi ha una vera e propria avversione nei loro confronti. L’unico modo che abbiamo per prevenire queste situazioni è cercare di conoscere meglio questi insetti e provare a prevederne le mosse.

Scopriamo insieme 2 dritte utilissime che arrivano direttamente dagli esperti della disinfestazione di insetti.

Svelato il motivo per cui vespe, api e altri insetti si infilano nelle tapparelle ed ecco il trucchetto per evitare che creino i nidi

Chi ha avuto il problema di rimuovere nidi o alveari dalla propria casa lo sa bene. Anche se nascosti, sarà facile intuire la loro presenza, per almeno 2 motivi. Il primo è che vedremo un andirivieni costante di insetti, impegnati nella creazione della loro sede. In secondo luogo, non potremo fare a meno di avvertire un continuo ronzio provenire dalle tapparelle, come fosse un piccolo trapano in perenne funzione.

Questi piccoli insetti, infatti, amano rifugiarsi in luoghi nascosti, protetti e al riparo dal caos, alla ricerca di tranquillità. I cassonetti delle tapparelle rappresentano i luoghi perfetti in cui questi insetti potranno costruire la loro casa in totale sicurezza. Ecco svelato il motivo per cui vespe, api e ulteriori insetti amano infilarsi in questi luoghi, stretti e ben riparati.

Come fare per liberarsene

Pochi lo sanno, ma per allontanare api e vespe senza fatica basterebbe conoscere i 3 metodi più naturali e profumati. Uno dei consigli più diffusi dagli esperti delle disinfestazioni di insetti per evitare le nidificazioni, inoltre, è quello di chiudere eventuali buchi presenti in esterno.

Stiamo, ovviamente, parlando solo di quei fori che non siano sfiati. Questi ultimi, infatti, andranno lasciati per forza liberi. Per tutti gli altri, invece, si potrà richiedere l’intervento di un esperto, che ci aiuterà a coprire i buchi con silicone o altri materiali. In questo modo gli insetti non troveranno rifugio e, nel giro di qualche giorno, si allontaneranno.

