ProiezionidiBorsa ha già spiegato in diversi articoli quali sono le abitudini di riposo dei nostri animali domestici. Ma dopo aver scoperto quante ore questi dormono al giorno vogliamo anche sapere cosa sognano.

Molti, infatti, si chiedono se il sonno dei nostri cani sia simile al nostro. Spesso, quando un cane si muove nel sonno, diciamo che sta sognando. Ma cosa vede e cosa sente? Ecco svelato cosa sognano i cani quando dormono e si agitano nel sonno.

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

La fase REM dei cani

Come spiegato da Stanely Coren di Psychology Today, durante il sonno i cani entrano una fase detta REM proprio come noi. La fase REM è quella del sonno più profondo e anche quella in cui sogniamo. Diversi studi effettuati sulle onde cerebrali dei cani hanno confermato la presenza di questa fase.

Non è solo il cervello a dircelo, ma anche il resto del corpo. REM è l’acronimo di Rapid Eye Movement, cioè movimenti degli occhi veloci. In questa fase, infatti, è possibile osservare movimenti oculari. Ma non solo, anche il resto del corpo a volte risponde ai sogni e si attiva creando contrazioni e movimenti. Ecco perché, a volte, nel sonno, il nostro cane si agita.

Cosa sognano i cani?

È stato svelato cosa sognano i cani quando dormono e si agitano nel sonno, ma la risposta non è precisa. Ovviamente non possiamo comunicare con i nostri amici a quattro zampe.

È però facile teorizzare che i cani sognino proprio come noi. Ripetono, cioè, le loro azioni quotidiane e vedono animali e persone che conoscono. La fase REM è strettamente legata, infatti, con la nostra memoria e, secondo alcuni, serve proprio a elaborare il nostro vissuto. Uno studio della Harvard University sembra confermare questa teoria.

Un intervistato ha raccontato, infatti, come il suo cane, dopo un sogno, si fosse comportato esattamente come dopo il bagnetto. È possibile, quindi, supporre che l’animale stesse proprio sognando di fare il bagno.

Non tutti i cani, infine, sognano nello stesso modo. La fase REM arriva dopo circa venti minuti di sonno ma dura di più nei cani piccoli e meno in quelli grandi.