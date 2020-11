La pizza è la regina della cucina italiana. Conosciuta in tutto il mondo e copiata da tutte le nazioni, si presta bene come classico street food. Una variante però diffusa principalmente in Campania e più golosa, è rappresentata dalla pizza parigina. Ma cos’ha di diverso rispetto alla pizza normale?

La pizza parigina, uno street food particolare, è una pizza con l’aggiunta di pasta sfoglia, che va a coprire la base della essa e il suo ripieno. È diventato un classico street food napoletano e può essere gustata a qualunque ora del giorno nella città partenopea. Vediamo come realizzare a casa questa pizza parigina.

Ingredienti

500 gr di farina;

25 gr di olio d’oliva;

6 gr di lievito di birra;

310 gr di acqua;

10 gr di sale;

800 gr di pelati;

1 rotolo di pasta sfoglia;

300 gr di formaggio tipo caciocavallo;

1 tuorlo;

150 gr di prosciutto cotto;

1 cucchiaio di panna fresca;

5 gr di zucchero.

Per prima cosa bisogna realizzare la pizza. Sciogliere il lievito in acqua calda. In una ciotola versare la farina e lo zucchero e mescolare bene. Aggiungere l’acqua col lievito e incorporare bene, finché non vediamo che la pasta raggiunge l’elasticità desiderata. Aggiungere l’olio poco alla volta e il sale. Impastare finché non si ottiene un composto omogeneo ed elastico.

Impastare bene e riporre in una ciotola con su della pellicola. Deve lievitare per circa 3-4 ore. Preparare la passata coi pelati. I pelati vanno passati nel colino e spappolati con una forchetta. Prendere il caciocavallo e levare la buccia e ridurlo a cubetti.

Preparare una leccarda da forno da 32×40 cm e stendervi la pasta della pizza. La teglia va unta prima di stendere la pizza.

Distribuire gli ingredienti sulla pasta della pizza. Aggiungere per prima cosa il pomodoro, poi il prosciutto e infine il caciocavallo. Stendere la pasta sfoglia e ricoprire tutta la pizza. Bucherellate la sfoglia con una forchetta e spennellare la superficie con la panna e il tuorlo.

Cuocere a 200° per circa una mezz’ora a forno statico. Sfornare e lasciare intiepidire per cinque minuti.

Ed ecco la pizza parigina, uno street food particolare pronto da gustare. Può essere servita in un buffet o come piatto unico la sera.