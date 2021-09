Con questo lunedì si apre l’ultima settimana di settembre, che durerà fino ai primi giorni di ottobre. Ci si è lasciati l’estate alle spalle ed è tempo di nuovi progetti sia nella vita sentimentale che lavorativa. Secondo l’oroscopo, questa settimana sarà molto fortunata per questi 3 segni zodiacali in particolare.

Sarà piacevole e priva di imprevisti, specialmente in amore. Uno di questi tre segni vivrà anche un momento piuttosto positivo per il lavoro.

Si prospetta una settimana molto fortunata per questi 3 segni zodiacali

La settimana cui ci riferiamo include i giorni dal 27 settembre al 3 ottobre. I segni più fortunati saranno il Capricorno (22 dicembre-20 gennaio), il Sagittario (23 novembre-21 dicembre) e la Bilancia (23 settembre-22 ottobre).

La Bilancia

Il momento più positivo è dei nati sotto quest’ultimo segno, che vivranno una settimana molto favorevole dal punto di vista dell’amore. Occhi aperti per chi ha conosciuto da poco una persona che gli fa battere il cuore: potrebbe essere il momento propizio per dichiararsi. Ottime notizie per la vita di coppia, condotta con una grande grinta da entrambi i partner.

Per quanto riguarda la carriera, non tarderanno ad arrivare nuove proposte economiche. Chi sta risposte in campo lavorativo potrebbe riceverne a breve.

Il Capricorno

Settimana favorevole in amore anche per questo segno. Una forte amicizia potrebbe inaspettatamente mutare in amore. In alternativa, ci saranno buone occasioni per avvicinarsi alla persona per cui si provano dei sentimenti da diverso tempo. Momento di stasi dal punto di vista del lavoro. Bisogna ancora attendere per avere un momento migliore, l’importante è evitare discussioni.

Il Sagittario

Questo periodo si rivelerà molto importante per i nati sotto questo segno. Avranno l’occasione di schiarirsi le idee sulla situazione che stanno vivendo. Potrebbero ad esempio essere dubbiosi su una relazione cominciata da poco, per poi rendersi conto che, con il tempo, diventerà più importante di quanto si sarebbero mai aspettati. Dopo un periodo di stasi, qualcosa comincia a muoversi sul lavoro. Il tempo di pazientare finirà a breve.