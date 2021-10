L’estate è finita ma la voglia di viaggiare, andare in vacanza e vivere nuove esperienze, anche si trattasse solo di un weekend, rimane. Autunno, non esiste periodo migliore per spostarsi in economia ed evitare il grande traffico. E poi i weekend d’autunno sono romantici, colorati, è il momento giusto per sciogliersi in un abbraccio sotto un cielo di foglie arancioni.

Il clima è tiepido e soleggiato, perfetto per le lunghe passeggiate, i tour dello shopping e le visite ai musei o ai monumenti cittadini. Ma come ci si organizza? Dove si va? La risposta a tutte le domande è Praga, non tutti sanno che è questa la città da visitare in autunno per un weekend romantico in economia.

Perché a Praga

Praga è una città magica proprio al centro dell’Europa. Offre tantissime occasioni di divertimento, altrettanti momenti d’arte e cultura. È una capitale accogliente, sicura e conservata bene. La vita notturna poi è vivacissima, locali con buona musica, ristoranti che servono succulente pietanze tradizionali. In autunno, Praga è in grado di offrire uno spettacolo inedito. I paesaggi in questo periodo si trasformano e, se d’inverno o d’estate erano suggestivi, nel periodo ottobre\dicembre moltiplicano decisamente il loro fascino. La città in autunno diventa una vera e propria tavolozza di colori. Un consiglio è ammirare il miracolo del foliage dall’alto, godere lo spettacolo dei rossi aranciati dall’incantevole, e romanticissima, collina di Petrin. È possibile raggiungerla a piedi dal centro città oppure prendere la funicolare.

Praga è frequentatissima, il periodo di maggior affollamento è l’estate. Anche i mercatini invernali sono super gettonati e scegliere di visitarla in autunno, magari in coppia, permetterà di fare passeggiate rilassanti evitando le masse. Le suggestive atmosfere gotiche saranno alla nostra portata senza dover sgomitare. Potremmo ammirare guglie e rosoni direttamente in prima fila. Visitare chiese e musei in completa tranquillità.

La Repubblica Ceca è la meta economica per definizione. La moneta in uso è la corona, taglio che permette un cambio molto favorevole. L’euro è accettato, senza troppo impiccio, quasi in tutte le attività. Senza contare che, in questo periodo, si possono trovare voli ed hotel a prezzi stracciati. I motivi per passare un romantico weekend a Praga sono innumerevoli. Non ci resta che mettere in valigia una cartina della città, un paio di maglioni e, mano nella mano, partire.