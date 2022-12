Ecco 3 cose da fare per riciclare un regalo di Natale non gradito

Succede ogni anno a Natale di ritrovarsi con oggetti di cui semplicemente non abbiamo bisogno. Ci sono vari sistemi e applicazioni utili per dare un’utilità ai regali che riceveremo e che potremmo utilizzare per guadagnare. Ecco i più utili per ogni esigenza.

Non dobbiamo lasciare a marcire un regalo inutile dentro ad un armadio o dimenticato in un angolo. È ovvio che quell’oggetto perderà utilità, diventando in un certo senso uno spreco. Certo risulta antipatico riciclare il regalo all’interno del giro delle proprie conoscenze, visto il rischio di commettere gaffes e figuracce. Ma non dobbiamo abbandonare la speranza. La tecnologia ci corre in aiuto sorprendentemente in questi casi. Così ecco 3 cose da fare per riciclare un regalo e se possibile guadagnarci qualcosa.

La tecnologia propone soluzioni alternative utili

Il primo metodo potrebbe consistere semplicemente nello scambiare il dono con altre persone ugualmente insoddisfatte da quanto ricevuto. L’applicazione Swappy ha di recente ottenuto una discreta fama per questa funzione. Tutto quello che bisogna fare è caricare le foto del nostro dono, selezionare una fascia di prezzo stimata ed iniziare a guardare tutte le proposte presenti dotate all’incirca dello stesso valore commerciale. Possiamo selezionare le nostre preferite, ed in caso di corrispondenza di interessi contattare, se vogliamo, il corrispondente proprietario. L’app è gratuita, ed ha il chiaro beneficio di rendere l’arte del baratto tecnologicamente avanzata. Inoltre, non si corre il rischio legato a compravendite monetarie in caso ci sia qualcosa che non va.

La seconda ipotesi consiste semplicemente nel vendere quei doni che per qualche motivo non ci sono piaciuti. Normalmente il popolare sito di ecommerce Ebay consente agli utenti di caricare gratuitamente vari annunci di vendita nel periodo intercorrente tra Natale ed i primi giorni di gennaio. Non è detto che qualche interessato non si avvicini attratto dai prezzi bassi proposti. A beneficio del prodotto in vendita ci sarebbe la garanzia di inutilizzo. Poco male se dovremo rinunciare ad un prezzo pieno in cambio di una rapida liquidazione. Per gli abiti usati esistono piattaforme ben più specifiche, come ad esempio Vinted. Anche l’app spagnola Wallapop viene molto impiegata per la sua grande facilità d’impiego, l’intuitività e la possibilità di interagire con persone della zona.

Ecco 3 cose da fare per riciclare un regalo e se possibile guadagnarci qualcosa

Sempre più popolare è anche l’opzione costituita da molti gruppi su Facebook sparsi per le città italiane. Il punto di riferimento è normalmente la pagina “Te lo regalo se vieni a prenderlo” seguita dal nome della località in cui reperire il bene. Queste pagine sono ideali per quanti hanno necessità di liberarsi di oggetti ingombranti, ed il cui smaltimento rischia di diventare una scocciatura, come ad esempio una pianta voluminosa. Oppure diventa utile qualora abbiamo ricevuto un oggetto nuovo e dobbiamo liberarci di uno precedentemente usato.

Quando acquistiamo un regalo, pensiamo sempre che potremmo rientrare nella categoria di persone che hanno commesso un errore di scelta. L’originalità e l’affetto premiano sempre, così potremmo privilegiare alcuni doni rispetto ad altri.

Se vogliamo trovare delle idee regalo potremmo scegliere alcuni dei tanti mercatini natalizi. Uno di questi si trova vicino Roma ed è la scusa per fare un weekend alternativo in uno dei borghi più belli d’Italia dove mangiare e bere bene.