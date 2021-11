C’è chi sostiene che l’azzurro e il verde siano i colori degli occhi più belli, ed effettivamente sono magnetici. Nulla da togliere, però, agli occhi castani, classici e mediterranei, che alla prima “occhiata” conquistano tutti. In pratica, quello che vogliamo dire è che tutti gli occhi sono belli, basta semplicemente valorizzarli.

Questa parola, più che altro, si riferisce alla forma degli occhi che, come sappiamo, può essere differente a seconda del soggetto. Per esempio, anche per gli occhi piccoli ecco come avere uno sguardo seducente e accattivante con questi segreti da professionisti.

Gli occhi piccoli, infatti, per alcuni possono essere un difetto, ma grazie al make up queste insicurezze saranno solo un ricordo. Mi raccomando però, perché è vero che il make up è un nostro alleato ma se usato male potrebbe farci apparire trasandate e addirittura più grandi della nostra età.

Abbiamo un particolare colore degli occhi e vogliamo esaltarlo?

Il make up adatto

Se per gli occhi piccoli sarebbe il caso di non utilizzare il nero perché li renderebbe ancora più piccoli, non potremmo dire la stessa cosa per gli occhi azzurri e verdi. I colori scuri, infatti, sono proprio quelli che andrebbero a risaltare questi particolari colori degli occhi.

Non solo il nero ma per valorizzare occhi azzurri e verdi ecco i colori per avere uno sguardo intenso e magnetico. Tralasciando il marrone, che ha lo stesso effetto del nero, i colori di ombretti che conferiscono intensità agli occhi azzurri e verdi sono il porpora, il petrolio (o ottanio), l’argento e il dorato.

Questi ultimi due sono in contrapposizione, perché il primo è considerato un colore freddo mentre il secondo un colore caldo. Per esaltare gli occhi azzurri e verdi, è meglio creare un contrasto tra caldo e freddo. Abbiniamo sempre l’eyeliner nero all’ombretto per conferire maggiore spessore e intensità, così come la matita nera nella rima interna inferiore. Inoltre, via libera anche ad un velo di ombretto sotto la rima inferiore per ingrandire otticamente l’occhio.

Facciamo un esempio di make up adatto a conferire uno sguardo super magnetico. Se adottiamo il petrolio, consigliamo di mettere questo colore su entrambe le parti dell’occhio interne (quelle vicino al setto nasale). Combiniamo il petrolio con un po’ di bianco fino a metà occhio sia sopra che sotto. Dall’altra metà verso l’esterno sfumiamo il nero, sia sopra che sotto.

Nell’arcata sotto le sopracciglia mettiamo il bianco come illuminante, mentre il resto dell’arcata andrà sfumata con un marrone chiaro. Ultimiamo con una sottile linea di eyeliner nero solo nelle parti coperte di ombretto nero. Un bel mascara voluminoso sia sopra che sotto e infine trucchiamo le sopracciglia.

