L’Agenzia delle Entrate interviene per chiarire alcuni aspetti del Superbonus 110% e sostituzione del cappotto termico. Il chiarimento è contenuto nella risposta all’interpello n. 121 del 22 febbraio 2021. Anche l’ENEA di recente ha pubblicato le Faq aggiornate sempre in tema di efficientamento energetico e sui vari bonus. Analizziamo i chiarimenti sul Superbonus 110% e sostituzione del cappotto in base agli ultimi aggiornamenti dell’Agenzia delle Entrate.

Superbonus 110% e cappotto termico

Analizziamo il Superbonus 110% e sostituzione del cappotto termico in base agli ultimi aggiornamenti dell’Agenzia delle Entrate contenuti nell’interpello sopra citato. L’AdE ha precisato che i complessi immobiliari, privi di impianti di riscaldamento, non possono beneficiare della detrazione al 110%.

Quindi, in questi casi le spese sostenute per efficientamento energetico non rientrano nel Superbonus 110%. La normativa chiarisce che gli impianti di riscaldamento devono essere presenti. Si considera impianto di riscaldamento anche un vecchio camino o stufa funzionante, riattivabile con un intervento di manutenzione.

Bisogna precisare che l’intervento del cappotto termico è disciplinato dal Decreto Legge n. 34/2020 all’articolo 119, ed è distinto dall’intervento di sostituzione dell’impianto di climatizzazione. In conclusione, la sostituzione del cappotto termico non necessita della sostituzione dell’impianto preesistente per beneficiare del Superbonus 110%.

FAQ ENEA aggiornate al 23 febbraio 2021

Anche l’ENEA ha pubblicato le faq aggiornate al 23 febbraio 2021, relative al Superbonus al 110% inerente al Decreto Legge n. 34/2020, articolo 119. Le risposte riguardano maggiormente l’aspetto tecnico anche se contengono alcuni aspetti fiscali. È possibile consultare qui le risposte alle domande più frequenti.

Gli argomenti trattati riguardano un aggiornamento sulla realizzazione di un progetto di isolamento termico, interventi di efficientamento energetico, sostituzioni di infissi, ecc. Inoltre, argomentato anche il rilascio delle asseverazioni e la verifica della congruità della spesa in base ai prezzi indicati nel Decreto.

L’ENEA, unitamente con l’Agenzia delle Entrate, costantemente aggiornano le risposte alle domande dei contribuenti sul Superbonus, Ecobonus, Sismabonus e interventi di ristrutturazione.

Il Superbonus 110% si presenta complesso e burocratico e si consiglia, prima di effettuare interventi, di eseguire uno studio di fattibilità per contemplare gli aspetti tecnici, amministrativi e congruità di spesa.