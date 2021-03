Per igienizzare e disinfettare i capi molto spesso a casa si ha già tutto quello che serve. Un minimo di attenzione e diventa molto semplice igienizzare i capi in lavatrice con questo prodotto del tutto naturale.

Vantaggio dei prodotti naturali

Per igienizzare i capi col lavaggio in lavatrice, bisogna che questa sia ben pulita e senza odori particolari. Inoltre non c’è bisogno di utilizzare alte temperature, il tutto si può fare anche a 40 gradi. Meglio utilizzare i prodotti naturali che hanno un’azione delicata pur avendo la stessa efficacia di quelli chimici. Questi si aggiungono nel cestello, tranne il limone che va nella vaschetta con il detersivo.

Aceto di mele

L’aceto bianco o l’aceto di mele vanno benissimo per disinfettare i capi durante il lavaggio. Un cucchiaio nella vaschetta al posto dell’ammorbidente farà egregiamente il suo lavoro. L’aceto di mele è più delicato come profumo ed è preferibile per chi ama gli odori più tenui.

Un vantaggio considerevole dell’aceto molto indicato per i capi colorati è che ha il potere di fissare i colori. Per cui oltre a disinfettare i capi, impedisce lo scolorimento e le macchie da contatto.

Il bicarbonato

Il bicarbonato di sodio è il tipico prodotto universale e va bene in tante situazioni. Per igienizzare i capi in lavatrice bastano due cucchiai di prodotto direttamente nel cestello insieme ai vestiti.

Il bicarbonato oltre a disinfettare svolge anche un’azione di eliminazione degli odori a volte molto utile soprattutto per i capi sudati.

Il percarbonato di sodio

È un prodotto che si aggiunge nel cestello della lavatrice ed è molto indicato per i capi bianchi. Svolge sia un’azione disinfettante e sia sbiancante. I capi trattati con percarbonato di sodio avranno dei bianchi più puliti e più luminosi.

Il limone. Diventa molto semplice igienizzare i capi in lavatrice con questo prodotto del tutto naturale

Se ne possono aggiungere alcune gocce nel detersivo per avere dei capi igienizzati. Con la sua fragranza tipica donerà un leggero profumo molto gradevole. Il profumo di limone è associato in tutti a quello di pulizia. Sarà così un piacere indossare dei capi dalla sottile fragranza agrumata.

Ecco dei modi semplici per igienizzare e pulire i capi in lavatrice.

